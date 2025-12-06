Ahora

El mensaje que hizo cambiar de planes a Esther López la noche de su desaparición

La noche de su desaparición, Esther López estaba en casa de unos amigos en Traspinedo, celebrando la victoria del Real Madrid. Lo que parecía una velada rutinaria terminó por convertirse en el inicio de un misterio: un mensaje inesperado hizo que cambiara sus planes y no regresara a su hogar.

Equipo de Investigación muestra el mensaje que llevó a Esther López a cambiar de planes la noche de su desaparición

Esa noche, la rutina de Esther López dio un giro inesperado. Lo que comenzó como una salida para ver un partido de fútbol con amigos en un pub de Traspinedo —tal y como recordó Equipo de Investigación en su programa emitido el 7 de octubre— terminó convirtiéndose en la última noche en la que se le vio con vida. Tras el partido, se dirigieron a la casa de uno de sus amigos para celebrar la victoria del Real Madrid. Pero un mensaje cambiaría todos sus planes, como se puede escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Carolo, vecino de Traspinedo y amigo de Esther, le escribió preguntando si conocía a alguien que pudiera proporcionarle "un pollo -cocaína". Ella respondió negativamente y agregó: "Yo ya me voy a ir para casa", aunque unos minutos después le preguntó qué iba a hacer él.

A partir de ese momento, los planes de Esther se modificaron: en lugar de regresar a su hogar, se dirigió al bar donde Carolo se encontraba con Óscar, principal sospechoso del caso. Los tres permanecieron en el local hasta las 2:20 de la madrugada, siendo los últimos en marcharse. Poco después, el rastro de Esther se perdió definitivamente.

El mismo programa incluyó además una entrevista exclusiva con su hermana, Inés López, quien no pudo ocultar su indignación ante las respuestas de Óscar a las preguntas de la jueza.

