El Govern llega a un acuerdo para sacrificar a unos 30.000 cerdos sanos situados cerca del foco de la peste porcina

El Govern catalán y el sector porcino han acordado sacrificar a partir de la próxima semana unos 30.000 cerdos sanos en granjas dentro del perímetro de vigilancia de 20 kilómetros en Barcelona, para frenar la peste porcina africana detectada en jabalíes en Collserola. En la reunión participaron altos cargos del Govern. Este viernes, se hallaron dos nuevos jabalíes muertos, sumando 52 en total, de los cuales 13 confirmaron la enfermedad. El Ministerio de Agricultura ha ordenado una nueva investigación para determinar el origen del brote, considerando la posibilidad de que surgiera en un laboratorio.

El Govern catalán ha llegado a un acuerdo este viernes con representantes del sector porcino para empezar a sacrificar, a partir de la próxima semana, los cerdos sanos de las granjas situadas en la zona de vigilancia del foco de la peste porcina africana en Barcelona.

Así lo han informado fuentes del sector representantes del sindicato agrario Asaja y de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña al término de una reunión con representantes del Govern recogidas por la Agencia Efe.

Con esta medida, unos 30.000 cerdos de las 39 granjas que se encuentran en el perímetro de vigilancia de 20 kilómetros para evitar la expansión del foco de peste porcina detectado en jabalíes en la sierra de Collserola (Barcelona) serán sacrificados en un matadero que ya ha sido designado.

En la reunión han participado por parte del ejecutivo catalán el conseller de Presidencia, Albert Dalmau; el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, y la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat.

Dos jabalíes muertos

Precisamente la reunión se ha producido en un día en el que los efectivos que inspeccionan el medio rural barcelonés han localizado dos nuevos jabalíes muertos, lo que eleva a 52 el número de animales hallados en el perímetro afectado por el brote de peste porcina africana (PPA).

Según ha explicado Jaume Torralba, jefe del área de Barcelona de los Agents Rurals, los cuerpos estaban dentro del límite de seis kilómetros de radio que marca la zona de alto riesgo de contagio alrededor del foco del brote, situado en Cerdanyola del Vallès.

Hasta este viernes, los análisis han confirmado que 13 de los 52 animales murieron por el virus de la PPA. Las muestras de estos dos últimos jabalís se enviarán al laboratorio de referencia en Madrid para determinar si su muerte también está relacionada con la enfermedad.

Se sigue investigando el brote

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado este viernes la apertura de una nueva investigación para esclarecer el origen del brote de peste porcina africana (PPA) después de recibir el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea con los resultados de la secuenciación del genoma del virus. El Gobierno no descarta que el foco surgido en la provincia de Barcelona pudiera haberse originado en un laboratorio.

Esta nueva investigación complementa la que se inició el pasado 28 de noviembre, cuando se detectó el brote en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Aunque los virus suelen experimentar cambios cuando se propagan en animales, la detección de un virus tan parecido al de Georgia abre la posibilidad de que su origen esté en una instalación de contención biológica, donde la cepa "Georgia 2007" se utiliza como referencia en estudios experimentales y en ensayos de vacunas aún en desarrollo. El informe, por tanto, no puede atribuir el origen del brote a animales o productos procedentes de países donde la enfermedad está actualmente presente.

Por este motivo, el Ministerio de Agricultura ha solicitado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que investigue posibles infracciones o delitos medioambientales. Además, se iniciará un procedimiento formal para determinar el origen del virus, en aplicación del artículo 57.2 del Reglamento (UE) 2016/429.

