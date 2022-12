El rastro de Esther López se pierde la madrugada del 13 de enero en Traspinedo, Valladolid. A partir de entonces comienzan agónicos días de búsqueda de la joven, pero no hay resultados. Finalmente, el 5 de febrero un senderista encuentra el cuerpo sin vida en un lugar que previamente ya había sido rastreado. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Esther López y sus amigos Óscar y Carolo son los últimos en abandonar un bar en el que están celebrando la victoria del Real Madrid en un partido contra el Barcelona.

"Suben al coche de Óscar y se van hasta lo que llaman 'la cuesta de las bodegas'. Es miércoles, seguramente esté todo cerrado, y en ese punto es cuando Carolo quiere irse a su casa", explica Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la UCJC.

Esther y Óscar dejan a Carolo en el parking del restaurante de su familia en torno a las 3:00 horas. Esa noche de enero, los termómetros marcan -3 grados. Óscar asegura que Esther se baja de su coche 300 metros más adelante, está sola, en una vía secundaria a cinco kilómetros de su casa.

Iria, amiga de la joven y de su familia cuenta que contactó con Óscar tras conocer la desaparición. "Me enteré de que mi amiga había estado con él la noche que desapareció. Me puse en contacto con él y le dije que me contase qué había sucedido. Óscar me respondió que ellos iban a dejar a Carolo, que Esther quería seguir de fiesta, que se enfadó y se bajó del coche", relata.

"Le dije a Óscar que cómo se le ocurrió hacer eso, que por qué dejó a Esther ahí, hacía mucho frío y no había luz [...] había ciertas cosas que a mí no me cuadraban, Óscar me mandó un audio diciendo que toda la información que tuviésemos de Esther se la pasásemos a él para que se la mandara a la Guardia Civil", añade Iria.

De hecho, la amiga de Esther López reproduce el audio que recibió: "Iria, buenas tardes. Me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, o todo lo que sepamos, les llame, o les mande un correo. Más que nada para que me lo reenvíes, metérselo en un correo y mandárselo, que lo investiguen".

Cuatro días después de su desaparición, se convoca la primera batida para buscar a Esther. Rastren un perímetro de 400 hectáreas.

"No era habitual que Esther estuviese días sin comunicarse. Ella salía y estaba pegada al móvil. Mis padres, en el momento en el que ese móvil se desconectó, algo se les giró dentro", lamenta Inés, hermana de Esther López.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.