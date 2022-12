El programa Equipo de Investigación abordó en octubre el caso de Esther López, la joven vecina de Traspinedo (Valladolid) cuyo rastro se perdió la madrugada del 13 de enero. Semanas más tarde, concretamente el 5 de febrero, un senderista halló su cadáver en una cuneta, en una zona del pueblo que ya había sido batida.

Óscar, principal sospechoso en el caso y -probablemente- la última persona que la vio con vida, declaró que había pasado trabajando toda la mañana posterior al hallazgo.

Tal y como recordó en el programa el criminólogo y profesor de la UCJC Francisco Pérez, "esa mañana va a trabajar, pero hace varias cosas". "un teléfono que ya no usaba Esther. ¿Por qué hizo dos llamadas a ese número? ¿Se confundió?", sostiene el especialista en una

En sede judicial quedaron patentes las contradicciones de Óscar, a quien la jueza le planteó abiertamente que el 13 de enero "hay dos llamadas por WhatsApp al teléfono antiguo de Esther". Algo que él aseguró no recordar.

Cuando Óscar terminó de trabajar le envió un mensaje a su exmujer diciéndole que iba a cambiar un pantalón. Sin embargo, su móvil registró el verdadero destino y tres cámaras de seguridad grabaron un vehículo similar al suyo en un lavadero durante 17 minutos

El criminólogo Pérez señala que la Guardia Civil "interroga a la esposa, quien dice que era difícil que Óscar estuviera cambiando un pantalón porque nunca se perdía una siesta". Es por esto que el sospechoso fue consciente de que "le han pillado en renuncio y reconoce que ha ido a Traspinedo. Dice que ha ido a la casa a limpiar unas colillas que había dejado porque a sus padres no les gustaba que dejara colillas", agrega Pérez.

Sin embargo, el sostuvo ante la jueza que no había lavado el coche. Guillermo ruiz, abogado de la familia de Esther López, recuerda que "su coche está limpísimo. No se encuentra ni una sola fibra de la vestimenta de Esther, ni un cabello suyo. No tiene explicación por qué está tan limpio si sostiene que no lo ha lavado". Puedes ver esta información y ampliarla consultando el vídeo que encontrarás en la parte superior.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.