Una amiga de Caroline recibió una llamada suya poco después de desaparecer aunque "sabía que no lo podía coger"

Caroline del Valle, de 14 años, desapareció en marzo de 2015 en Sabadell mientras huía de los Mossos d'Esquadra junto a otros jóvenes. A las seis de la mañana, su móvil registró actividad y realizó una llamada a su amiga Nis, captada por una antena que permitió conocer la zona geográfica aproximada. Sin embargo, se desconoce si Caroline fue quien intentó llamar, ya que Nis no podía recibir llamadas debido a que su tarjeta estaba bloqueada. Nis sospecha que otra persona usó el móvil de Caroline. Esa llamada fue la última señal de Caroline antes de su desaparición definitiva.

Sobre este asunto, Nis sospecha que la llamó otra persona desde el móvil de Caroline porque ella "sabía que yo no podía recibir llamadas en el móvil".

"Si tenía diez euros no me los gastaba en recargar la tarjeta del móvil, me los gastaba en fumarme porros, la verdad. Estuve tanto tiempo sin recargar que no podía ni recibir llamadas ni hacerlas. Tenía la tarjeta bloqueada y Carol lo sabía", comentó Nis en un directo de TikTok siete años después de la desaparición de Caroline.

Ella sugiere que quizá "Carol creyó que yo era la única chica que la podía ayudar, la que tenía cojones para ir a ayudarla", pero se plantea que, "si ella sabía que yo no podía recibir llamadas, ¿por qué la desperdicia en mí?".

"Quizá la gente con la que estaba, si es que estaba con alguien, fue la que me hizo la llamada, o quizá esa gente me buscaba a mí y no a ella. Me lo he llegado a pensar...", reconoce.

La realidad es que esa fue la última señal de dónde podría estar Caroline y después, no se supo más.

