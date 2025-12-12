El abogado de Remedios Sánchez defiende que disfrutara de permisos penitenciarios: "Cumplía con los requisitos"

Equipo de Investigación entrevista en este vídeo a Adrián Borrajo, abogado de Remedios Sánchez en la causa abierta contra 'la Matayayas' por el presunto asesinato de una anciana durante un permiso penitenciario.

Cinco días después del asesinato de Carmen, Remedios Sánchez vuelve a ser detenida. Entonces contacta con el despacho de abogados de Adrián Borrajo.

En el vídeo sobre estas líneas, el abogado de Remedios explica a Equipo de Investigación que la primera impresión que tiene de su cliente es de "una persona muy afable, cercana, de una persona buena".

Sobre las acusaciones que pesan sobre Remedios, Borrajo desmiente que volviera de los permisos "llena de joyas o abrigos" y recuerda que en el caso de Carmen "en un principio se hablaba de muerte natural o accidental, no de muerte violenta".

Además, pone "bastante en duda" que durante los permisos de Remedios hubiera más muertes de las que sea responsable y defiende su derecho a obtener esos beneficios penitenciarios "porque cumplía con los requisitos objetivos". De hecho, sostiene que "por el poco cumplimiento que le quedaba de condena, ya podíamos estar hablando de un tercer grado penitenciario".

"Aquí el objetivo no está en si personas con este perfil o no tienen que salir de permisos penitenciarios, sino si la política de reinserción es realmente la correcta", apunta.

Remedios se ha acogido a su derecho a no declarar. Por el presunto asesinato de Carmen, se enfrenta a prisión permanente revisable. La policía investiga si podría estar detrás de otros crímenes sin resolver. Si otras mujeres tuvieron, como Carmen, a la asesina de ancianas sentada en la mesa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Reme: la asesina de ancianas' en atresplayer.