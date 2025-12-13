El brutal ensañamiento de 'la Matayayas' con su primera víctima: "Se confundió, por la violencia, con los kosovares"

Joan Miquel Capell, comisario de los Mossos d'Esquadra, analiza para Equipo de Investigación el nivel de violencia extremo que empleó Remedios Sánchez contra su primera víctima: "Un encarnizamiento que no era necesario".

Amalia Batista es nieta de Pepita, la primera víctima de Remedios Sánchez. Ella fue una de las personas que encontraron muerta a su abuela: "Estaba arrodillada en el sofá, con la cabeza metida, muy metida, como si lo hubieran presionado, y entonces me fijé que había como gotas de sangre, y que mi abuela tenía algo en el cuello". Entonces, cuenta que le dijo a su padre que "a la yaya la han matado".

Amalia explica que su abuela tenía una hucha en la cocina que "habían abierto con un abrelatas" para llevarse "todas las monedas", así como joyas que, afirma, no eran de mucho valor. Sin embargo, apunta que "en el dormitorio, en un cajón, había 300 euros y no se los llevó".

"Al principio piensan que ha sido un robo, pero claro, la puerta no estaba forzada", lo que según Amalia "representa que su abuela ha abierto al presunto asesino". "Estaban descolocados, no entendían nada de lo que había pasado", señala.

El estado del cuerpo de Pepita sorprende a los Mossos por el nivel de violencia, que no encaja con un robo a una anciana. "Había fallecido de una manera excesivamente sanguinaria, con un encarnizamiento que no era necesario", comenta Joan Miquel Capell, comisario de los Mossos d'Esquadra, que desvela que en los primeros momentos de la investigación "se confunde este robo, por la violencia, con los kosovares".

Sin embargo, apunta que esta hipótesis se descartó enseguida por los agentes de robos y atracos: "Estos no matan de esta manera y no van a las casas a llevarse la hucha de un niño, de una niña que tiene dentro monedas".

