La fiscal del juicio a 'la Matayayas' recuerda su surrealista defensa: "Decía que había sido una tal Mari y le pagó con joyas"

Cristina Dexeus, fiscal en el juicio contra Remedios Sánchez por el asesinato de tres ancianas y brutales agresiones a otras cinco, habla por primera vez en televisión sobre el proceso y la estrategia de defensa de la asesina en serie.

Dos años después de su detención, tuvo lugar el juicio contra Remedios Sánchez. Por primera vez, Cristina Dexeus, la fiscal del caso, acepta hablar en cámara y cuenta a Equipo de Investigación cómo vivió el proceso.

Asegura que "me chocó cuando entró", hasta el punto de que llegó a pensar que "se habían equivocado de mujer": "Había adelgazado, llevaba el pelo largo, vestía moderna... totalmente distinta de cómo la habíamos visto", recuerda.

La fiscal explica que la estrategia de defensa de Remedios fue que "los hechos los había cometido una tal Mari, que había vivido puntualmente en su casa un mes y que le pago finalmente con muchas joyas, antes de marcharse precipitadamente".

Durante el juicio, Remedios Sánchez llega a afirmar que la supuesta 'Mari' llevaba guantes porque "quería dejar mis huellas y no las de ella".

Ante sus argumentos, Dexeus explica que había todo tipo de pruebas contra ella, como "sus huellas en el domicilio de las víctimas, sangre de Remedios en algún objeto de las víctimas que queda descuidado en la casa", así como "imágenes de entidades bancarias generalmente próximas a los domicilios de las víctimas en las horas en que se habían producido los hechos".

Además, apunta que en la casa de Remedios "había una ingente cantidad de efectos procedentes de las víctimas": "No había dudas", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Reme: la asesina de ancianas' en atresplayer.