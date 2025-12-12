Patricia Rodríguez, abogada de una víctima de 'la Matayayas': "Sabía distinguir perfectamente el bien del mal, pero elegía el mal"

Equipo de Investigación recuerda con Cristina Dexeus y Patricia Rodríguez, fiscal y abogada de una de las víctimas de Remedios Sánchez, la "frialdad y falta de empatía" de la asesina durante su juicio.

Equipo de Investigación reconstruye con algunos de sus protagonistas cómo fue el juicio a Remedios Sánchez por el asesinato de tres ancianas en Barcelona y las brutales agresiones a otras cinco.

Patricia Rodríguez, abogada de una de las víctimas, recuerda que "los días de juicio fueron bastante intensos, emocionalmente, porque al ser personas tan mayores, te estremece mucho más".

"Al final son personas que lo que nacería como un ser humano, más sería cuidarlas y no agredirlas", comenta en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda que a las víctimas "les costaba mucho seguir su declaración con normalidad, lloraban, tuvimos que hacer un receso porque no podía continuar".

Cristina Dexeus, fiscal del caso, destaca "la frialdad, la falta de empatía" de 'la Matayayas' cuando las víctimas explicaban lo que habían sufrido: "Era impresionante", afirma.

La fiscal no solo está totalmente convencida de que Remedios asesinó a esas mujeres, sino que asegura que "mi impresión es que ella disfrutaba o le gustaba realizar actos de dominio sobre gente más débil".

Patricia Rodríguez, por su parte, señala que los psiquiatras forenses descartaron algún tipo de trastorno psicológico y concluyeron que "estrictamente ella sabía distinguir perfectamente entre el bien y el mal, pero que elegía el mal".

