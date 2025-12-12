Una cámara, una mujer misteriosa y dinero desaparecido: así se descubrió el presunto último asesinato de 'la Matayayas'

Equipo de Investigación reconstruye en este vídeo cómo la muerte de Carmen, una anciana de 91 años, pasó de ser una muerte natural a convertirse en un asesinato cuyas pruebas apuntan directamente a Remedios Sánchez.

A sus 91 años, Carmen es una mujer independiente. Desde que enviudó, vive sola en su piso. "Era una mujer reservada, educada. Hablaba con poca gente, no tenía muchas amistades", afirma a Equipo de Investigación María Jesús Guisán, su vecina y la última persona que la escucha con vida.

Poco después, el nieto de Carmen la encontraría muerta en el baño. Los médicos del 061 certifican su fallecimiento por insuficiencia respiratoria.

Sin embargo, la familia necesita respuestas y, en el tanatorio, revisan las imágenes de la cámara que instalaron en el piso. En ellas, se ve cómo Carmen recibe a una mujer desconocida en su vivienda, se ve que hablan juntas.

Nadie de la familia reconoce a la mujer vestida de negro. Carmen la invita a comer, parecen dos buenas amigas. Carmen "era una persona muy amable, pero era una persona muy prudente. No dejaba entrar a desconocidos que no tuviera esa confianza", explica el periodista Alejandro G. Chouciño.

Dos horas y cuarto después, la cámara capta a la mujer de negro saliendo de la cocina con una toalla manchada de azul. En la mesa queda una infusión a medio tomar y Carmen ha desaparecido del plano. Alejandro apunta que, a raíz de estas grabaciones, "la familia también encuentra que falta dinero en la vivienda, dinero que tenía Carmen en efectivo, sobre unos 400 euros".

La familia revisa las grabaciones anteriores, ven que dos días antes Carmen guardó la pensión en un bote de la cocina. Desde el tanatorio, envían esas imágenes a la Policía, que trasladan los indicios al juzgado de instrucción. "La jueza de inmediato ordena primero paralizar ese sepelio y acto seguido que se realice una autopsia judicial", explica Chouciño.

En este punto, identificar a la mujer que aparece con Carmen se convierte en la prioridad de los agentes. La autopsia revela que Carmen murió asfixiada. No fue una muerte natural.

Tras ese informe, los investigadores recogen objetos y pruebas en la vivienda de Carmen. Entre ellos encuentran una huella que coincide con Remedios Sánchez Sánchez, la 'Matayayas' de Barcelona.

