Habla una interna que convivió en prisión con Remedios Sánchez: "Me contó que las ancianas se morían sin querer"

Equipo de Investigación entrevista en este vídeo a una interna que convivió en prisión con Remedios Sánchez. Asegura que es "una persona super buena y empática" y que "está muy arrepentida" de sus crímenes.

Tras el permiso en el que, presuntamente, Remedios Sánchez mata a Carmen, vuelve a prisión, donde sigue trabajando en la lavandería.

Equipo de Investigación tiene la oportunidad de hablar en el vídeo sobre estas líneas con una interna que convivió con ella y que asegura que "para mi es como si fuera mi abuela".

Esta mujer asegura que 'la Matayayas' es "una persona super buena y empática" y que le habría expresado su arrepentimiento por sus crímenes, si bien le contó que las ancianas "se morían sin querer".

También sostiene que tras volver del último permiso, en la que habría tenido lugar la muerte violenta de Carmen, no había podido hablar mucho con Reme: "Estaba muy muy tensa, no estaba espontánea como otras veces".

