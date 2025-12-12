Un funcionario de prisiones recuerda el "incidente más llamativo" de Remedios Sánchez: "Empezó a hacer gestos obscenos"

Equipo de Investigación entrevista a un funcionario de la prisión en la que ingresó Remedios Sánchez tras ser condenada. En este vídeo, recuerda el día que "se volvió muy agresiva y acabó en aislamiento".

Durante su juicio, Remedios Sánchez apenas mostró un gesto de preocupación. En la tercera sesión, el caso quedó visto para sentencia. La condenan a 144 años y siete meses de prisión por tres asesinatos, cinco tentativas y varios robos violentos. El tribunal no tuvo dudas: actuó con plena consciencia y no padecía ninguna enfermedad mental.

En el vídeo sobre estas líneas, Equipo de Investigación contacta con un funcionario de la prisión donde Remedios cumplió los primeros doce años de condena.

Explica que estuvo como ordenanza en un puesto de confianza como es el Departamento Especial de Mujeres, "un puesto de responsabilidad que no se lo dan a cualquier interna", afirma.

"Le llegaba el desayuno y ella hacía las raciones para las internas", comenta el funcionario, que añade que Remedios destacaba porque "al ser muy obsesiva en la higiene, mantenía el Departamento en unas condiciones inmejorables".

Sin embargo, recuerda que al principio de su estancia en prisión "hay un día que empieza a decir cosas muy incoherentes": "Empieza a enojarse, se volvió muy agresiva y acabó en aislamiento", apunta.

El funcionario asegura que el comportamiento de Remedios en ese momento "fue extraño", pues "empezó a hacer gestos obscenos hacia la cámara de vigilancia que tienen estas celdas y empezó a quitarse la ropa". "Fue, quizás, el incidente más llamativo en prisión que tuvo Remedios Sánchez", recuerda.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Reme: la asesina de ancianas' en atresplayer.