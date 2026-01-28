Hoy, especial 'El Objetivo: ICE, los matones de Donald Trump', con Ana Pastor en laSexta

Ana Pastor analizará a partir de las 23:00h de esta noche, en El Objetivo, las tensiones en EE. UU. por las políticas migratorias de Donald Trump y las recientes muertes de manifestantes a manos del ICE.

Esta noche, a partir de las 23:00, Ana Pastor llega con un nuevo especial de 'El Objetivo', 'ICE: Los matones de Donald Trump', con un exhaustivo seguimiento de la actualidad en Estados Unidos y las tensiones en el estado de Mineápolis y todo el país por las agresivas políticas de migración de Donald Trump y las recientes muertes de manifestantes a manos del ICE.

La semana anterior, el Especial 'El Objetivo: un año de Donald Trump en la Casa Blanca' firmó un 5,8% de share, imponiéndose a su inmediato competidor en +0,5 puntos, y logrando más de 2 millones de espectadores únicos y 369.000 seguidores de media.

