Ana Pastor conoce de primera mano la realidad de Groenlandia: "¡Las mandarinas del supermercado son de Valencia!"

Tras la comprobación de la periodista, José Yélamo ha confirmado entre risas que saca la conclusión de que "en Groenlandia no hay naranjos".

Ana Pastor ha pasado varios días en Groenlandia para ver cómo es la vida en el territorio autónomo danés y cómo están afrontando las pretensiones expansionistas de Donald Trump. Durante su estancia, también ha podido comprobar algunas curiosidades que se producen en la isla más grande del mundo.

"Es verdad que hay veces que algunos productos no llegan a Groenlandia ya que solo se puede llegar en barco o en avión. En muchas ocasiones, las condiciones meteorológicas, como nos ha pasado esta semana, impiden que salgas", narra la periodista desde un supermercado.

Y, desde allí, ha podido comprobar que las mandarinas del establecimiento eran españolas: "¡Pone que son de Valencia!".

Tras comprobarlo, José Yélamo afirma que saca "dos conclusiones" de ello: "Que en Groenlandia no hay naranjos y que esas mandarinas deben costar una pasta".

"Cuestan el triple, pero también es verdad que los sueldos son más altos en toda Dinamarca. Hace ilusión encontrarte productos tan buenos como los cítricos valencianos en lugares tan lejos de España", replica Ana Pastor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.