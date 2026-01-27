Entre extraterrestres, conspiraciones lunares y la Tierra plana: un 80% de los españoles confía en la ciencia… aunque con 'peros'

Los datos Pese a que un 28% cree en visitas extraterrestres, un 22% cuestiona la llegada a la Luna, un 15% niega el cambio climático y un 5% sostiene que la Tierra es plana, la mayoría de los españoles mantiene un alto interés por la ciencia y confía en la comprobación experimental.

El estudio 'Cultura Científica en España' de la Fundación BBVA revela que el 28% de los españoles cree en visitas extraterrestres ocultadas por el Gobierno, mientras que un 22% duda del alunizaje y un 15% niega el cambio climático. A pesar de estas creencias, la ciencia despierta interés en España, con un 53% de personas calificando su interés en ciencia con un ocho o más. Sin embargo, persisten lagunas en el conocimiento científico, ya que solo el 34% sabe que los antibióticos no matan virus. La aceptación de creencias anticientíficas varía según edad, educación e ideología, siendo más común entre personas mayores y con menor nivel educativo. Aun así, el 93% valora la comprobación experimental y la reproducibilidad de los resultados científicos.

Quizás porque llevamos toda la vida viendo películas de alienígenas o leyendo teorías imposibles, casi tres de cada diez españoles (28%) cree que los extraterrestres han visitado la Tierra y que el Gobierno lo oculta.

Así lo refleja el estudio Cultura Científica en España, publicado este martes por la Fundación BBVA y elaborado a partir de dos encuestas a más de 4.000 españoles mayores de 18 años. Y no solo eso: un 22% duda de que el hombre haya llegado a la Luna, un 15% cree que el cambio climático no existe, un 6% vincula las vacunas con el autismo y un 5% está convencido de que la Tierra es plana.

La ciencia interesa… pero todavía hay lagunas

A pesar de estas cifras, la ciencia en España despierta un alto interés social: más de la mitad de los encuestados (53%) puntúa su interés en ciencia con un ocho o más, y solo un 9% lo valora por debajo de cinco. La razón principal para interesarse por la ciencia es el placer de aprender cosas nuevas (58%), seguida de su utilidad práctica (32%). Para quienes muestran poco interés, la barrera principal es la dificultad para entender los temas científicos (49%).

Mientras que un tercio de la población habla de ciencia con mucha (6%) o bastante frecuencia (27%), casi la mitad (46%) lo hace solo de manera ocasional y un 22% casi nunca.

Conocimiento científico: todavía hay confusión

Tras la pandemia, siguen existiendo lagunas importantes. Solo un 34% sabe correctamente que los antibióticos matan bacterias y no virus, y apenas una cuarta parte sabe que el cambio climático no se produce por el agujero de la capa de ozono. Además, solo el 46% rechaza la idea de que el cambio climático se debe principalmente a ciclos naturales de la Tierra y no a la actividad humana.

En ciencias sociales, un 39% entiende que cuando aumenta la oferta de un bien, los precios tienden a bajar, mientras que un 36% desconoce que movilidad social se refiere a cambios en la posición social y no a mudanzas de ciudad.

Lo positivo: el 93% de los españoles valora mucho la comprobación experimental y la reproducibilidad de los resultados científicos, y el 72% le da importancia a la publicación de resultados en revistas científicas, frente al 33% que confía en periódicos o televisión.

Diferencias según edad, educación e ideología

El estudio concluye que la aceptación de creencias anticientíficas y conspirativas varía según edad, educación, conocimiento científico e ideología.

Son más comunes entre personas mayores, con menor nivel educativo y menor conocimiento científico, y tienden a tener mayor presencia entre quienes se ubican ideológicamente a la derecha, especialmente en temas de política y redes sociales, como el negacionismo del cambio climático.

Un país curioso por la ciencia

Aun así, la cercanía a la ciencia es mayoritaria: el 27% de los españoles tiene un nivel alto de vinculación con la ciencia, y otro 37% se sitúa en un nivel medio-alto. La cercanía aumenta con el nivel de estudios, la edad hasta los 54 años y entre quienes trabajan o estudian. No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres.

Entre los científicos más conocidos, Albert Einstein domina las menciones, seguido de Marie Curie e Isaac Newton. Entre los españoles, destacan Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Sin embargo, una cuarta parte de la población no puede nombrar a ninguna figura central de la ciencia.

En cuanto a la percepción de los países líderes en ciencia, Estados Unidos sigue siendo el más citado, tanto históricamente como en la actualidad, seguido de Alemania y China.

A pesar de que hay un pequeño porcentaje de españoles que cree en teorías conspirativas, la mayoría sigue confiando en el método científico y en la evidencia. Como dice un joven encuestado: "Hasta que no lo vea con mis propios ojos, no me lo voy a creer".

