El Gobierno inicia los trámites para pedir el indulto al ex fiscal general del Estado: ya ha solicitado al Supremo los informes sobre la causa

Los detalles Dos ciudadanos particulares han registrado la primera petición de indulto para Álvaro García Ortiz y el Ministerio de Justicia está obligado a incoar el expediente.

El Ministerio de Justicia ha iniciado el trámite de una petición de indulto para Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y a pagar una multa por revelación de datos. Dos ciudadanos han solicitado el indulto total, apelando a razones de "justicia, equidad y utilidad pública". El ministerio ha solicitado un informe al Supremo, que debe evaluar la conducta del condenado y posibles perjuicios a terceros. Un centenar de juristas, incluyendo figuras destacadas, han apoyado a García Ortiz, argumentando la falta de pruebas concluyentes. La Fiscalía ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia.

El Ministerio de Justicia ha iniciado el trámite de la primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el pasado noviembre fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación de ese cargo y el pago de una multa e indemnización por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Según ha adelantado 'El País' y han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, dos ciudadanos particulares han registrado la petición de indulto total a favor de García Ortiz apelando a razones de "justicia, equidad y utilidad pública".

Tal y como marca la ley, el Ministerio de Justicia, ha puesto en marcha el trámite legal y ha instado al alto tribunal a que emita su informe. Concretamente, la petición de indulto total señala que, al recibir una petición de indulto, el Ministerio de Justicia debe incoar el expediente y pedir obligatoriamente un informe del tribunal sentenciador, en este caso, el Supremo.

Tal y como marca el artículo 25, el tribunal sentenciador debe hacer constar en su informe la "conducta posterior a la ejecutoria" del condenado, y "especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado, si hay o no parte ofendida, y si el indulto perjudica derecho de tercero".

Debe concluir su dictamen estimando "la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia".

Posteriormente, el ministerio tiene que remitir el informe al Consejo de Ministros "para que la Sección de Gracia y Justicia del mismo informe a su vez sobre la justicia, equidad o conveniencia de la concesión de indulto".

Apoyo a García Ortiz

Este martes, un centenar de juristas ha firmado también un nuevo manifiesto de apoyo a García Ortiz y ha pedido que su sentencia condenatoria sea "anulada en instancias superiores".

A su juicio, se ha conculcado gravemente el principio constitucional a la presunción de inocencia, ya que "se imponía la absolución conforme a un principio básico de todo Estado democrático: nadie puede ser condenado penalmente sin pruebas claras y concluyentes".

Entre los firmantes están el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y los del Supremo Alberto Jorge Barreiro y José Antonio Martín Pallín.

Asimismo, en diciembre la Fiscalía presentó un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo como paso previo para poder presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para revocar esta condena.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.