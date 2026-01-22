Ahora

365 días de Trump

Antonio Banderas denuncia en El Objetivo que "EEUU está bajo la influencia de un señor que es un poquito peligroso"

El actor habla sobre la situación de Estados Unidos cuando Donald Trump cumple un año en la Casa Blanca. Banderas fue uno de los primeros actores españoles en trabajar, de manera frecuente, en EEUU.

Este miércoles El Objetivo ha vuelto a laSexta con un programa especial sobre el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca. 365 días sobre los que el actor español Antonio Banderas ha hablado para este programa especial como uno de los primeros intérpretes españoles en trabajar en cruzar el charco para trabajar.

El actor señala que en EEUU se está viviendo una situación "muy complicada", pese a considerarse "un optimista patológico" que cree que las "cosas se pueden arreglar". No obstante, ha considerado que "los EEUU actuales están bajo la influencia de un señor que es un poquito peligroso, por decirlo de una manera suavita".

Por otro lado, preguntado sobre las últimas noticias noticias que llegan de Venezuela, Bandera ha admitido no estar "de acuerdo con la situación de Venezuela", bajo el regimen de Nicolás Maduro,"pero tampoco (...) con la forma de la que se ha extraído, como dicen ellos".

Por eso, Banderas insiste en que se encuentra en "una especie de limbo político, un poco enfadado" que le lleva a refugiarse "en un espacio de libertad llamado escenario".

