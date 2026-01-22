Emilio Doménech analiza los virajes en las decisiones de Trump: "La bolsa ha caído de forma destacada"

El periodista explica que se ha producido el 'Taco' de Trump, una expresión que se ha viralizado en redes para ilustrar que Donald Trump siempre se 'asusta' y rectifica sus políticas.

Donald Trump ha llegado a un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para establecer un "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia, retirando la amenaza de imponer aranceles a los países europeos que desplieguen tropas en la isla. Emilio Doménech ha analizado este cambio de postura, sugiriendo que se debe a la caída de las bolsas en Estados Unidos. Doménech ha utilizado el término viral 'Taco' ('Trump always chickens out') para describir este giro político. Según él, las recientes amenazas de Trump provocaron una caída destacada en la bolsa, evidenciando el 'Taco' real.

El periodista Emilio Doménech ha analizado el aparente cambio de postura de Trump y ha afirmado que responde a la caída de las bolsas de EEUU.

Para describir este viraje político, Doménech ha usado al término viral en las redes sociales: 'Taco', las siglas de 'Trump always chickens out' ("Trump siempre se asusta" o "Trump siempre se echa para atrás").

"En la última semana, la bolsa tenía en cuenta que Trump siempre se asusta y se echa para atrás. Esta semana, ante sus amenazas, ha pasado que la bolsa sí que ha caído de forma destacada y ahí se ha producido el 'Taco' de verdad", ha expresado el ministro en El Objetivo.

