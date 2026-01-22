Ahora

Un año de Trump

Emilio Doménech analiza los virajes en las decisiones de Trump: "La bolsa ha caído de forma destacada"

El periodista explica que se ha producido el 'Taco' de Trump, una expresión que se ha viralizado en redes para ilustrar que Donald Trump siempre se 'asusta' y rectifica sus políticas.

Emilio Doménech
Donald Trump ha pactado este miércoles con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia y ha retirado la amenaza de aranceles para los países europeos que envíen tropas a la isla ártica.

El periodista Emilio Doménech ha analizado el aparente cambio de postura de Trump y ha afirmado que responde a la caída de las bolsas de EEUU.

Para describir este viraje político, Doménech ha usado al término viral en las redes sociales: 'Taco', las siglas de 'Trump always chickens out' ("Trump siempre se asusta" o "Trump siempre se echa para atrás").

"En la última semana, la bolsa tenía en cuenta que Trump siempre se asusta y se echa para atrás. Esta semana, ante sus amenazas, ha pasado que la bolsa sí que ha caído de forma destacada y ahí se ha producido el 'Taco' de verdad", ha expresado el ministro en El Objetivo.

