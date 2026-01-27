Mañana miércoles, especial 'El Objetivo: ICE, los matones de Trump', con Ana Pastor en laSexta

Ana Pastor dirigirá una edición especial de 'El Objetivo' donde analizará las detenciones y asesinatos a manos del ICE con víctimas y con españoles residentes en Minneapolis, testigos de los hechos protagonizados por los agentes federales.

Mañana miércoles, a partir de las 23:00 horas en laSexta, Ana Pastor se pondrá al frente del especial 'El Objetivo: ICE, los matones de Trump' para analizar la situación que vive Estados Unidos a raíz de las detenciones y asesinatos llevados a cabo por el ICE, la agencia federal estadounidense encargada de las deportaciones.

El programa de Ana Pastor analizará esta situación contando en exclusiva con varias víctimas de los agentes federales, así como con los testimonios de españoles residentes en territorio estadounidense que han sido testigos de los hechos.

'El Objetivo: ICE, los matones de Trump' contará con Guillermo Fesser, residente en Estados Unidos, y con el exembajador español en Washington Javier Rupérez.

Junto a ellos, también estará el profesor e historiador Mark Bray, huido de Estados Unidos ante las amenazas recibidas a raíz de la publicación de su libro 'Antifa'.

Esta edición especial de 'El Objetivo de Ana Pastor' podrá seguirse también a través atresplayer.

Gran seguimiento de los especiales sobre Venezuela y Groenlandia

'El Objetivo' de Ana Pastor consiguió el pasado 14 de enero un amplio seguimiento con su especial sobre Groenlandia, alcanzando un 7,1% de cuota media de audiencia, su segunda mejor cuota de la temporada. El espacio lideró sobre su directo competidor (+2,7 puntos), consiguiendo cerca de medio millón de seguidores y 2,2 millones de espectadores únicos.

Además, el domingo 4 de enero, con su edición dedicada a analizar la situación generada tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, obtuvo su especial más visto de la historia: 1.044.000 seguidores de media y 4.179.000 espectadores únicos, siendo también lo más visto de la cadena en la jornada.

El programa dirigido y presentado por Ana Pastor alcanzó en esta emisión un 8,5%, que supone también su mejor cuota desde el 3 de noviembre de 2024 (con la cobertura sobre la DANA) y lideró sobre sus competidores privados (a +1,9 puntos sobre la primera cadena de su grupo competidor y +3,5 puntos sobre su rival directo). Además, anotó un 12,2% entre los públicos de 25 a 34 años, siendo líder absoluto, al igual que en Madrid también, ámbito en el que firmó un destacado 13,6%.

