Andrea Rizzi, sobre las sensaciones en Davos tras el discurso de Trump: "Aunque ha contenido amenazas y mentiras, es un viraje de sus posiciones previas"

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha sido este miércoles el protagonista en el Foro de Davos, en Suiza, donde ha estado el periodista Andrea Rizzi, quien ha hablado en el especial de El Objetivo sobre el primera año del segundo mandato del presidente estadounidense.

"Claramente vivimos un tiempo de cambio profundo que genera emociones fuertes. A mí me resulta llamativo notar cómo personas ricas, poderosas, con experiencia, con la piel gruesa, con el estómago de hierro, viven estos momento con una intensidad emocional francamente notable", ha remarcado.

Así, ha destacado que había una "enorme expectación" e "inquietud" antes y durante la sesión, "una tensión que temía que en cualquier momento se terminara de romper todo, se terminara de romper la Alianza Transatlántica". "Ya al final de su intervención", ha afirmado que "la sensación" ha dejado "un sabor dulce para los europeos y para aquellos que quieren la supervivencia del orden multilateral".

"El discurso de Trump, aunque ha contenido amenazas, mentiras, insultos y tergiversaciones, en la sustancia es un viraje con respecto a sus posiciones previas de Groenlandia, que cabe interpretar como una marcha atrás debida a la resistencia de los países europeos que han mostrado firmeza y a las turbulencias de los mercados", ha señalado.

Por ello, ha destacado que en las salas y en los pasillos de la cumbre de Davos "una mayoría de personas" han sentido después del discurso "alivio y cierta satisfacción".

