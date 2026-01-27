La paradójica derrota del Gobierno por la subida de las pensiones: Sánchez critica Feijóo por votar en contra pese a estar a favor de una medida que causa otro choque entre Junts y ERC

Entre líneas El Gobierno reprocha que el PP priorice "una derrota al Gobierno" mientras Feijóo reclama un decreto en el que figure únicamente la revalorización de las pensiones.

El Congreso rechazó la revalorización de las pensiones debido a que el Gobierno incluyó la medida en un decreto ómnibus que también abarcaba temas divisivos, como la suspensión de desahucios. Esta estrategia provocó que 178 diputados votaran en contra, liderados por grupos de derecha como PP, Junts, Vox y UPN. Pedro Sánchez criticó al PP por obstruir el avance, prometiendo seguir luchando por los pensionistas. El ministro Ángel Víctor Torres sugirió que podrían presentar un decreto centrado solo en pensiones o negociar apoyos. El PP, por su parte, insiste en un decreto exclusivo para las pensiones. En el ámbito independentista, ERC apoyó el decreto, mientras que Junts votó en contra, generando tensiones entre ambos partidos.

El rechazo parlamentario a la revalorización de las pensiones ha sido la paradoja política del día. Pese a que la mayoría del Congreso está a favor de la subida, este martes 178 de 349 diputados han votado en contra del decreto ley presentado por el Gobierno.

La explicación es sencilla: el Gobierno les obligaba a votar la subida de las pensiones dentro del decreto ómnibus que incluye otros temas que sí provocan divisiones políticas como la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. El resultado ha sido que la mayoría de grupos de derecha (PP, Junts, Vox y UPN) se ha impuesto, provocando la primera derrota del año para el Ejecutivo.

A la salida del Congreso, Pedro Sánchez no ha querido dar declaraciones, aunque minutos después ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que carga contra el PP y en el que promete luchar por la revalorización de las pensiones.

"Otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país. Piensa en tu abuelo, abuela... Puede perder 500 euros al año. Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y así proteger a los mayores" ha declarado, sin aportar más datos sobre qué medidas va a tomar de cara a marzo, cuando esperan volver a presentar la iniciativa.

En este sentido, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tampoco ha querido adelantar qué postura va a tomar el Gobierno para lograr la aprobación de la iniciativa. Sus principales opciones son presentar un decreto que únicamente incluya las pensiones como reclaman el PP y Junts, o negociar con los grupos para tener su apoyo.

"El PP prioriza una derrota al Gobierno que la mejora de la gente. Nos colocamos al lado de los pensionistas, que también han elevado la voz en la tribuna de invitados", ha asegurado el ministro en una rueda de prensa.

Torres ha lamentado que se haya "dado un paso atrás en el Congreso" y ha reiterado que "actuaremos con responsabilidad para solventar lo que un partido de la oposición ha impedido", sin dar más detalles.

Por su parte, el PP también ha recurrido a las redes sociales para defender su postura. En un vídeo similar al del presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo ha indicado que el PP ha vuelto a registrar "la misma iniciativa para garantizar la revalorización automática de las pensiones".

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es traer a la Cámara un decreto limpio que se limite a revalorizar las pensiones y punto. Si realmente le preocupan los mayores, lo podríamos hacer mañana mismo. Lo que nosotros vamos a aceptar es hacerle elegir a los mayores entre su casa y su pensión", ha sostenido el líder popular.

Pulso en el independentismo

El choque a cuenta de las pensiones también se ha trasladado al terreno independentista. Mientras, Esquerra Republicana, socio parlamentario del Gobierno, ha votado a favor; Junts, lo ha hecho en contra, y ambos se han reprochado mutuamente sus votos.

Por un lado, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado que Junts haga "lo que siempre ha hecho, tumbar cosas buenas que pasan aquí simplemente porque están compitiendo con Aliança Catalana". Por su parte, su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, ha asegurado que "hemos dejado muy claro que sí a las pensiones, no a las okupaciones".

"Es el PSOE el que debe explicar por qué junta las dos cosas", ha apuntado la portavoz.

