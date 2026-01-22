Ahora

Un año de Trump

Fernando Arancón explica por qué EEUU atacó a Venezuela: "Trump se mueve en relaciones de fuerza. Es muy básico pero es así"

El director de 'El Orden Mundial' plantea que es necesario entender la forma de pensar de Trump para adelantarse a sus políticas.

Fernando Arancón
Donald Trump ha demostrado en que no teme presionar y emplear la fuerza para lograr los éxitos que plantea desde la Casa Blanca. Para el analista Fernando Arancón, la clave es entender que el presidente de EEUU "se mueve en relaciones de fuerza".

"Quien tiene más fuerza es más poderoso y por tanto tiene la capacidad de exigirle a otro lo que quiere. Es muy básico, pero es así", ha declarado en El Objetivo.

El director de 'El Orden Mundial', ha explicado que esta forma de pensar es la que hace que Trump haya atacado Venezuela o que ahora amenace a Groenlandia, mientras que es más prudentes con otros países que sí ve como poderosos.

"¿Quiere sacar a Maduro del poder? EEUU es más fuerte que Venezuela, coge, manda una misión y detiene a Maduro. ¿Quiere Groenlandia para plantar una bandera? Pues presiona a Dinamarca, que en su cabeza es un país de cuarta división, y no va a parar hasta conseguirlo", ha relatado Arancón.

Para el analista, lo peor de esta situación es que "tiene colaboracionistas como Mark Rutte, secretario general de la OTAN, que en lugar de velar por los intereses de la Alianza, vela claramente por EEUU y serpentea para agradarle".

