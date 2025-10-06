El duro relato de un padre con un hijo liberado por Hamás y otro aún secuestrado: "Me hicieron un juicio salomónico moderno"

¿Qué ha dicho? A Itzik Horn le confirmaron un mes después de los ataques de Hamás que sus dos hijos, Iair y Eitan, habían sido secuestrados por Hamás. Tras pasar casi 500 días como rehén el primero volvió, pero el segundo no.

A Itzik Horn le confirmaron un mes después de los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 que sus dos hijos, Iair y Eitan, habían sido secuestrados por Hamás. Si bien el cautiverio no es una buena noticia, Itzik ha relatado a Ana Pastor desde Tel Aviv haber pegado "un grito", porque estaban vivos. Según asegura y a pesar de lo "contradictorio", para un argentino de su edad residente en Israel fue "una puñalada en el corazón".

Tras pasar casi 500 días como rehén de la milicia palestina Iair volvió, pero Eitan no. Algo que Itzik define como "un juicio salomónico moderno", puesto que le "cortaron en dos". Tras cuestionar a los militares cual era el criterio para que su hijo mayor pudiera volver a casa, y el menor no, le explicaron que "decide Hamás".

Respecto a la vuelta de Iair, realta que "entró con 120 kilos y entró con 70", aunque lo peor fue el reencuentro que no duda en definir como "terrible": "Durante los primeros cinco minutos solo lloramos y nos abrazmos", ha contado para el Especial de El Objetivo por el segundo aniversario del 7-0. Un encuentro sobre el que las autoridades israelíes dieron una orden: "No hacer preguntas". En este sentido, subraya que "ellos no están bien", mientras que al otro lado todavía "falta un pedazo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.