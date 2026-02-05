El Objetivo contrapatrulla con Mayra por Minneapolis para frenar los arrestos del ICE: así fue la llamada de auxilio de la madre de Yoselyn al ser detenida

Marisol Vega se encontraba en un proceso de asilo cuando fue detenida por el ICE. Llamó a Mayra Guevara, una voluntaria de Minneapolis, para pedirle ayuda y avisarle de que su hija de 11 años, Yoselyn, se encontraba en su casa.

Mayra Guevara es una voluntaria en Minneapolis que ayuda a inmigrantes a evitar ser detenidos por el ICE y asegura el bienestar de sus familiares. Patrulla los barrios para informar sobre la presencia de la policía antimigratoria y ofrece asistencia en caso de detenciones. Durante una de sus rondas, Mayra recibió un aviso de Marisol Vega, una madre ecuatoriana detenida, preocupada por su hija Yoselyn, de 11 años. Aunque Marisol tiene estatus legal, estaba en proceso de asilo. Mayra se apresuró a recoger a Yoselyn antes de que el ICE llegara, asegurando que la niña no fuera arrestada.

Mayra Guevara es una de las voluntarias que ayuda a los inmigrantes de Minneapolis a esquivar a los agentes del ICE o asegurarse de que sus familiares están a salvo cuando estas personas son arrestadas.

Una de sus labores es la de patrullar por los barrios para informar sobre dónde se encuentra la policía antimigratoria de Trump. También está disponible para ayudar a quien lo necesite cuando recibe avisos de detenciones.

El Objetivo la ha acompañado a una de esas salidas y ha presenciado el momento en el que Marisol Vega, la madre de Yoselyn, de 11 años, avisó de su detención.

La historia de Yoselyn ha llegado a los medios de todo el mundo, ya que tras la detención de su madre casi no ha sabido de ella, ni siquiera dónde está, y se ha quedado completamente sola, dependiente del cuidado de voluntarios.

La llamada de Marisol

Claramente asustada y entre llantos, Marisol, una ecuatoriana y madre soltera, explicaba a Mayra que tiene los papeles en regla, pero que los tiene en su casa, donde se encuentra su hija.

Al preguntar qué le va a pasar, sabiendo que tiene estatus legal en el país, una agente del ICE se pone al teléfono con Mayra y le explica que, como Marisol está en un proceso de asilo, "si no tiene ningún cargo criminal la meten a un programa y la sueltan".

Sobre Yoselyn, afirma que "a la niña, o la recogen para ponerlas juntas, o la sueltan con un grillete en el pie".

El ICE informa a Mayra de que van a encargarse de recoger a Yoselyn, pero aun así ella se dirige a su casa para recogerla y que no sea detenida, ya que además la está cuidando una amiga de Marisol que no tiene papeles.

Finalmente, llega antes que el ICE para hacerse cargo de Yoselyn y que no sea arrestada.

