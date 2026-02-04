Mayra Guevara explica qué le llevó a contrapatrullar al ICE en Minneapolis: "Quiero estar para mi hijo, pero si me voy que sepa que es por algo para la historia"

¿Por qué es importante? Mayra explica en El Objetivo que hay personas que han decidido no salir de casa tras ver la brutalidad con la que están actuando los agentes del ICE en Estados Unidos.

Mayra Guevara coordina patrullas para alertar sobre la presencia de agentes del ICE, una actividad que comenzó tras las políticas antimigratorias de Donald Trump. Antes era nail artist, pero perdió el 90% de su clientela por su estatus legal irregular. Aconsejaba a sus clientes que, tras trabajar, fueran directamente a casa y consultaran redes sociales para evitar a los agentes. Esta situación la llevó a idear un sistema de ayuda para madres solteras, como ella. Aunque su hijo de 13 años le ha pedido dejar este trabajo, Mayra continúa, pues siente que está luchando por un cambio histórico.

En El Objetivo explica que ella antes era nail artists. Sin embargo, el 90% de sus clientes tuvieron que dejar de ir a su negocio porque no tenían un estatus legal. "Tampoco les incitaría a que viniesen sabiendo lo que les podía ocurrir", aclara.

Ella les aconsejaba que si tenían que salir a trabajar luego fuesen directos a casa y mirasen en redes sociales dónde se encontraban los agentes del ICE para evitarlos. "La gente lo que empezó a hacer era que, si tenían cierta cantidad de dinero, se resguardaban en casa", señala.

Así fue cómo se le ocurrió la idea de ayudar de esta manera. "Surgió la idea de ayudar a mamás solteras, porque yo lo soy y sé lo duro difícil que es", destaca.

Mayra, que tiene un hijo de 13 años, destaca que él le ha pedido dejar de trabajar de esto. Sin embargo, ella no tiene pensado hacerlo porque siente que eso sería como hacerle ver a los agentes del ICE que han ganado y que pueden con ellos. "Yo quiero estar para siempre para mi hijo, pero si me voy quiero que sea consciente de que sería por algo que va a cambiar la historia", relata.

