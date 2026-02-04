Ahora

Nadie está a salvo del ICE

Las víctimas del ICE relatan la brutalidad con la que fueron tratados: "Mi propio Gobierno intentó ejecutarme"

Los detalles Un periodista, que acabó detenido por hacer su trabajo, asegura que los agentes del ICE "no hacen distinciones". "Solo diré que yo no no era un manifestante, quieren intimidarte", señala.

La brutalidad del ICE continúa en la calles de Estados Unidos. Las víctimas cuentan cómo los agentes les han tratado, dejando claro que nadie está a salvo.

En el vídeo que acompaña la noticia se puede ver cómo unos observadores de Minneapolis graban con el móvil los pasos de los matones de Donald Trump. Los agentes, al ver a un chico acercándose, empiezan a perseguirle, e incluso le apuntan con un arma.

Los vecinos, en un intento de liberar al chico, se llevan empujones en mitad del caos. Una violencia sin límites por la que los hermanos de Renee Good, asesinada por el ICE, piden ayuda en un foro organizado por los demócratas en el Capitolio.

"Nuestra familia se consoló pensando que, tal, vez la muerte de Renee traería un cambio a nuestro país. No ha sido así", lamenta Luke Ganger, hermano de Renee Good. Además, recuerda la muerte de Alex Pretti, otra víctima.

Por su parte, Marimar Martínez relata el terrible momento que vivió en Chicago, confiesa que pensaba que iba a morir. Los agentes le dispararon hasta siete veces. "Tenía siete agujeros de bala en todo el cuerpo. Recuerdo a los agentes metiendo prisa a las enfermeras para que terminaran y pudieran llevarme con ellos", explica. Unos agentes que son los mismos que deberían protegerla. "Mi propio Gobierno intentó ejecutarme", denuncia.

Ni los gritos de Aliya Rahman al ICE advirtiéndoles que era discapacitada, les frenaron, la sacaron a la fuerza y en volandas de su coche. "El cristal de la ventanilla del copiloto me voló en la cara. Les grité que era discapacitada y un agente me dijo: 'demasiado tarde'".

El periodista Dom Lemon, que acabó detenido por hacer su trabajo, asegura que no hacen distinciones. "Lo que les diré es que no soy un manifestante. Fui allí como periodista. Quieren intimidarte", asegura.

Unos relatos que dejan claro que, si les molestas, son capaces de hacer lo que sea para quitarte del medio.

