Al borde del precipidio

Operación salvar más de 4.000 libros del abismo: Niscemi (Sicilia) trata de rescatar estas obras tras el desprendimiento

El contexto Un deslizamiento de tierras en este municipio siciliano hace algunos días también ha afectado a al casa museo.

Operación salvar más de 4.000 libros del abismo: Niscemi (Sicilia) trata de rescatar estas obras tras el desprendimiento
Operación salvar los libros del sótano de una de las casas que quedaron prácticamente en el abismo en el municipio sicialiano de Niscemi. Allí, en concreto, hay una biblioteca histórica que está a punto de desaparecer. Ante ello, escritores italianos de la zona están intentando organizarse para tratar de salvar los libros.

Se trata de hasta 4.000 libros que quedaron colgando tras el desprendimiento de tierra de hace unos días, del que no se salvó tampoco esta casa museo quedando suspendida sobre un barranco de cientos de metros. Su fundador, Angelo Marsiano, creó y recopiló todas estas obras de la historia de Sicilia que ahora se encuentran en peligro.

Por ello, Stefania Auci, una de las autoras más destacadas de la zona ha iniciado una recogida de firmas para tratar de salvar las obras: "Niscemi es fuerte, Niscemi se levantará, lo sabemos, pero es importante que su pasado y su memoria se conserven", explica la literata

No obstante, no se presenta como una tarea fácil el rescate de estas obras. De hecho, tanto el alcalde y como los bomberos han informado de que la recuperación promete ser compleja, debido a que es imposible acceder al lugar.

