Belén, una profesora española en Minneapolis: "Sé que por mi piel no, pero en cuanto abra la boca me pueden detener"

Belén, una profesora de español en Minneapolis, vive con temor ante la posibilidad de ser detenida por el ICE, pese a llevar 11 años en Estados Unidos. Aunque su apariencia podría no delatar su origen, teme que al hablar se note su acento. Para mitigar el riesgo, lleva siempre su pasaporte, un localizador para que su pareja conozca su ubicación y el contacto de un abogado que le ayudó a regularizar su situación. Su familia apenas sale de casa por miedo a ser detenidos, prefiriendo limitar sus salidas y realizar compras en línea para evitar encuentros con la policía migratoria.

Belén es española, lleva 11 años en Estados Unidos y trabaja como profesora de español en Minneapolis, pero como tantos otros inmigrantes vive con miedo desde hace semanas por la posibilidad de ser detenida por el ICE.

"Tengo el privilegio de que a lo mejor por mi piel no lo parezco, pero sé que en cuanto abra la boca, si me piden documentación o algo, lo van a notar", ha explicado en El Objetivo.

Ante la posibilidad de ser parada por la policía migratoria de Trump, ha tomado algunas medidas para evitar que la situación pueda escalar, como llevar siempre encima su pasaporte o un localizador para que su pareja pueda saber dónde está en cualquier momento.

"Siempre llevo el pasaporte, empecé a llevar el localizador, también el nombre de un abogado que me ayudó a regularizar mi situación, por si necesito hacer una llamada", ha relatado.

La profesora ha afirmado que incluso su familia ya casi no sale de casa, porque teme que la puedan parar estando con su hijo. "Ha habido casos que se llevan al adulto, pero los niños a veces se lo dejan en el coche. El miedo está ahí e intentamos limitar dónde vamos, hacer la compra online... Porque el ICE está en todas partes", ha lamentado.

