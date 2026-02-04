Ahora

El Objetivo es testigo

Sin noticias de la madre de Yoselyn tras ser detenida por el ICE: la niña, escondida en casa de unos voluntarios

Los detalles La pequeña ha recibido la llamada de su madre desde el centro de detención, ese lugar que ya se conoce popularmente como el de los desaparecidos. Le decía que iba a salir, pero a estas horas no se sabe nada más de ella.

El llanto desgarrador de Yoselyn, separada de su madre por el ICE de Trump: "Mi mamá estaba apurada, salió a por trabajo para comprar comida"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La historia de Yoselyn sigue abriendo informativos de todo el mundo. La crueldad de los agentes antimigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha evidenciado, más si cabe aún, en la detención de una madre soltera con una niña de 11 años que ha quedado desamparada. El Objetivo de Ana Pastor era testigo y sigue muy de cerca el estado de la pequeña y los avances para la liberación de la madre.

La pequeña sigue escondida bajo cuidado de unos voluntarios. Ante las cámaras de El Objetivo, Yoselyn ha hecho público el dolor que la atraviesa estos días.

"Mi mamá es la única que me entiende y yo la extraño mucho. Estaba apurada, quería conseguir trabajo rápidamente para conseguir algo de comida porque casi no teníamos dinero. Los niños no están preparados para esto... algunas mamas como ellas son honradas, son buenas personas", explica con solo 11 años.

Yoselyn ha recibido la llamada de su madre desde el centro de detención, ese lugar que ya se conoce popularmente como el de los desaparecidos. Le decía que iba a salir, pero a estas horas no se sabe nada más de ella.

Desde Minneapolis, Ana Pastor cuenta que su madre, Marisol, lleva más de 24 horas detenida y que sus opciones son ser deportada a Ecuador o poder reencontrarse con su hija de 11 años.

El ICE impone una ley del terror en la que las familias tiene que elegir entre arriesgarse a ser detenidos o llevar comida a casa. Familias separadas que no saben si volverán a ver a sus seres queridos y que pese al horror, siguen resistiendo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Clases suspendidas, más de 3.500 desalojados y carreteras y líneas ferroviarias afectadas por el temporal
  2. El llanto desgarrador de Yoselyn, separada de su madre por el ICE de Trump: "Mi mamá estaba apurada, salió a por trabajo para comprar comida"
  3. Azcón (PP) da un giro y carga contra Vox a cinco días de las elecciones en Aragón: "Es el mismo populismo que era Podemos"
  4. Junts y Podemos amenazan con unirse a PP y Vox para tumbar el escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios
  5. Los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero tras la reunión con Puente
  6. Elisa Mouliaá retira su acusación particular en el procedimiento contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"