Sin noticias de la madre de Yoselyn tras ser detenida por el ICE: la niña, escondida en casa de unos voluntarios

Los detalles La pequeña ha recibido la llamada de su madre desde el centro de detención, ese lugar que ya se conoce popularmente como el de los desaparecidos. Le decía que iba a salir, pero a estas horas no se sabe nada más de ella.

La historia de Yoselyn, una niña de 11 años, sigue conmocionando al mundo tras la detención de su madre, Marisol, por agentes antimigración en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Marisol, una madre soltera, fue arrestada mientras buscaba trabajo para alimentar a su hija, dejando a Yoselyn bajo el cuidado de voluntarios. Desde el centro de detención, Marisol prometió a su hija que saldría, pero su destino sigue incierto. El caso refleja la dura realidad de las familias migrantes, obligadas a elegir entre el riesgo de detención o la supervivencia diaria, mientras enfrentan la separación y la incertidumbre.

La historia de Yoselyn sigue abriendo informativos de todo el mundo. La crueldad de los agentes antimigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha evidenciado, más si cabe aún, en la detención de una madre soltera con una niña de 11 años que ha quedado desamparada. El Objetivo de Ana Pastor era testigo y sigue muy de cerca el estado de la pequeña y los avances para la liberación de la madre.

La pequeña sigue escondida bajo cuidado de unos voluntarios. Ante las cámaras de El Objetivo, Yoselyn ha hecho público el dolor que la atraviesa estos días.

"Mi mamá es la única que me entiende y yo la extraño mucho. Estaba apurada, quería conseguir trabajo rápidamente para conseguir algo de comida porque casi no teníamos dinero. Los niños no están preparados para esto... algunas mamas como ellas son honradas, son buenas personas", explica con solo 11 años.

Yoselyn ha recibido la llamada de su madre desde el centro de detención, ese lugar que ya se conoce popularmente como el de los desaparecidos. Le decía que iba a salir, pero a estas horas no se sabe nada más de ella.

Desde Minneapolis, Ana Pastor cuenta que su madre, Marisol, lleva más de 24 horas detenida y que sus opciones son ser deportada a Ecuador o poder reencontrarse con su hija de 11 años.

El ICE impone una ley del terror en la que las familias tiene que elegir entre arriesgarse a ser detenidos o llevar comida a casa. Familias separadas que no saben si volverán a ver a sus seres queridos y que pese al horror, siguen resistiendo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.