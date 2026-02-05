Armando relata el infierno que vivió tras ser arrestado por el ICE en Minneapolis: "Es inhumano. Nos tratan peor que animales"

Armando —nombre ficticio— pasó más de una semana detenido por el ICE pese a tener sus papeles en regla. En ese tiempo fue trasladado desde Minneapolis a Texas denuncia que les mantenían "con hambre y con sed".

Armando, un nombre ficticio para proteger su identidad, ha compartido su experiencia como víctima del ICE en una entrevista con El Objetivo. A pesar de vivir legalmente en Minneapolis, fue detenido por agentes del ICE que irrumpieron en su casa una mañana. Aunque presentó su documentación, fue esposado y llevado a un edificio cerca del aeropuerto, donde permaneció en condiciones precarias antes de ser trasladado a El Paso, Texas. Durante el traslado, los detenidos estaban encadenados y se les negaba agua. Posteriormente, fue llevado a Houston, donde permaneció en celdas frías conocidas como "hieleras". Finalmente, fue liberado y pudo reunirse con su familia, aunque lamenta que otros no corrieron con la misma suerte.

Armando —nombre ficticio para proteger su identidad— ha sido una de las víctimas del ICE. Lleva años viviendo en Minneapolis, tiene una familia, trabajo y papeles en regla, pero todo eso no le libró de ser detenido por los matones de Trump.

Ha contado a El Objetivo cómo fue el proceso desde su detención, que ha calificado de "inhumano".

El ICE llegó una mañana a su casa y empezó a aporrear la puerta. Cuando Armando salió entregó su documentación, pero igualmente fue detenido. "Nunca imaginé que fueran a tocar mi puerta", ha declarado a El Objetivo.

Fue esposado y llevado a un edificio junto al aeropuerto, donde permaneció en una celda con otras "30 o 40 personas y un solo baño". Según ha relatado Armando, allí pudo llamar a su mujer para avisarla de dónde estaba, pero justo al colgar le dijeron que iba a ser trasladado a El Paso (Texas).

"Nos llevan a un autobús, siempre encadenados. Nos ponen esposas y cadenas en las muñecas y los tobillos", ha explicado. En ese tiempo, ha contado que pedían agua y los agentes se lo negaban. "Nos decían: 'No, todavía no'. Es inhumano totalmente. Peor que animales. Con hambre, con sed...", ha afirmado.

Pasó un tiempo en otra celda, sin una cama en la que dormir, y más tarde fue llevado a Houston (Texas). De nuevo, ha descrito las condiciones como "terribles", ya que el autobús no estaba acondicionado y pasaron doce horas hasta llegar a la ciudad.

"Allí nos llevan a una celda que llaman las hieleras, porque son frías todo el tiempo. Estuve siete días que se me hacían eternos", ha relatado. Finalmente fue liberado y pudo reunirse con su familia, aunque ha lamentado que no todos han tenido esa suerte.

