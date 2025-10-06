Un activista israelí desvela a El Objetivo que "la televisión en Israel no muestra lo que está pasando" en Gaza

Las consecuencias Una cobertura mediática insuficiente que se suma al "muro" entre generaciones en el Estado hebrero. Mientras que los más jóvenes no han tenido interacción con palestinos, los más mayores sí, haciéndoles más conscientes de la situación.

Al mismo tiempo que Dotan Vaisman, un activista israelí miembro de 'Standing Together' de 37 años, asegura no tener "ninguna duda" de que la paz llegará a Gaza, también admite que el trabajo de la asociación de árabes y judíos a la que pertenece está siendo "duro". Ya no solo por el temor en la población a la represión policial si salen a la calle a protestar por la ofensiva contra el enclave palestino, sino también por la opacidad en el relato que dan los medios de comunicación en el Estado hebreo.

En este sentido, ha relatado a El Objetivo desde Tel Aviv que "la prensa tiene un rol muy importante en no publicar lo que está pasando en Gaza", puesto que "la televisión no muestra lo que está pasando". De forma anecdótica, recuerda "una protesta muy pequeña, de diez personas, delante del canal de noticias principal" israelí que terminó con "una pelea enre reporteros". Fue al día siguiente cuando "empezaron a hablar de la hambruna" que sufre la población gazatí al otro lado de la frontera.

Una insuficiente cobertura mediática que conlleva a que "la gente joven no sabe" lo que está ocurriendo, haciéndoles "no más radicales, pero más ignorantes". Frente a "la gente mayor", según ha explicado a Ana Pastor, que sí son más conscientes, pues "han tenido interacción con palestinos". En definitiva, "hay un muro" entre las generaciones más nuevas de palestinos e israelíes.

Eso sí, asegura que "la mayoría absoluta de la gente en Israel y Palestina quiere vivir en paz, quieren seguridad", al contrario de lo que parece el objetivo del primer minitro Benjamin Netanyahu. Precisamente, sobre los miembros de su Ejecutivo son muchos los que los definen como "criminales", ha sostenido ante los micrófonos de laSexta.

