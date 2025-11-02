Pablo Montesinos, sobre que Mazón comparezca cuando empieza el juicio al Fiscal General: "Por eso Génova quería resolverlo todo hoy"

Ana Pastor y Pablo Montesinos analizan cómo el Partido Popular parece tropezar una y otra vez con las fechas elegidas para sus anuncios políticos. La periodista repasa los recientes errores de comunicación del PP y cómo afectan al futuro de Carlos Mazón.

En este vídeo de El Objetivo, Ana Pastor comenta cómo el Partido Popular no acierta al elegir las fechas para hacer anuncios importantes. Según la presentadora, es algo que les está ocurriendo con frecuencia, como "el otro día con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado", que coincidió con los abucheos a Carlos Mazón durante el funeral de Estado por las víctimas de la DANA y su posterior reflexión sobre lo ocurrido.

Y ahora, dice Pastor, la situación vuelve a repetirse. "Mañana, a la misma hora, puede que en el mismo minuto en que el fiscal general desfile hacia el Supremo, estaremos hablando de si Mazón dimite o no", señala la periodista.

"Por eso Génova quería resolverlo todo hoy", comenta Pablo Montesinos. "Por eso Cuca Gamarra, que es miembro de la dirección nacional del partido, hace un anuncio público emplazando a todos los periodistas al resultado de una conversación entre ambos líderes, Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón", añade el periodista.

Según Montesinos, ese anuncio "te hace entender que esto ha sido un elemento de presión para forzar y precipitar los acontecimientos en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana". El colaborador añade que el propio Carlos Mazón comentaba ayer, en su entorno más privado, "que no quería dimitir, pero sí que era verdad que la situación era insostenible".

