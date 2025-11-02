Miguel Ángel Campos: "Feijóo podría ordenar directamente la publicación de esa comida de Mazón"

El periodista ha recordado que el president valenciano aseguró que esa comida en El Ventorro con Maribel Vilaplana fue una comida pagada por el PP y que, por tanto, el líder 'popular' tendría la capacidad de publicar el recibo.

Algo más de un año después de la fatídica DANA que se cobró la vida de 229 personas en la Comunitat Valenciana, se desconoce que hizo Carlos Mazón aquella tarde del 29 de octubre más allá de que mantuvo una comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.

Además, es algo que "no se lo ha dicho nadie", ha apuntado Lucía Méndez en El Objetivo: "Los únicos que saben lo que pasó son él y Maribel Vilaplana. Cuando la periodista emitió esa carta diciendo que ella permaneció en el restaurante sin preguntar, sin saber con quién hablaba y sin preguntar qué pasaba, eso es totalmente increíble. No quiero culparla de nada, pero no me tomes el pelo. Y, mañana, a la juez no puede tomarle el pelo, tiene que decir la verdad".

Por su parte, Miguel Ángel Campos ha recordado que el president valenciano aseguró que la comida fue pagada por el Partido Popular, algo que permitiría a la dirección 'popular' publicar el ticket de la comida: "Ya que estamos en etapa de redención, Alberto Núñez Feijóo también podría (publicar el ticket), ya que Carlos Mazón no quiere enseñar el ticket de la comida y dijo después de un par de versiones que había sido una comida pagada por el PP, una comida del partido".

"Feijóo, como presidente del PP, podría ordenar la publicación del ticket", ha zanjado el periodista.

