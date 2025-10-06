Ahora

Dos años de la masacre

Toda una vida sin conocer la paz: la infancia de los bebés que nacieron el 7 de octubre de 2023 en Gaza tras el ataque de Hamás

El contexto Dos años después del ataque del 7 de octubre, Gaza sigue marcada por el dolor y la destrucción. Massa y Ali nacieron aquel mismo día, y desde entonces no conocen el silencio, la calma ni el sabor de una vida en paz.

Este martes se cumplen dos años del atentado del 7 de octubre, el día que cambió para siempre la historia de Gaza. Aquella mañana, Hamás asesinó a más de mil personas en territorio israelí durante un festival de música, y otras 250 fueron tomadas como rehenes.

Ese mismo día, mientras el mundo se estremecía con las primeras noticias del horror, nacían Massa y Ali. Dos niños que llegaron al mundo entre el ruido, el descontrol y las primeras bombas, y que dos años después siguen sin conocer lo que es cielo en calma y sin bombardeos. Ambos han pasado toda su vida entre tiendas de campaña y refugios. "No llegó a estar en su casa ni a conocer su habitación", cuenta Amal Al-Taweel, madre de Ali.

"Cuando ve un avión o escucha su sonido, sabe que nos bombardearán. No es como el resto de los niños, se esconde cuando los oye llegar", lamenta Rosa Saqer, madre de Massa.

A los dos años, lo habitual sería que estos pequeños aprendieran a correr detrás de una pelota o a jugar con sus amigos. Pero para ellos, la infancia se mide en raciones de ayuda humanitaria, en días sin dormir y en el miedo constante a no sobrevivir a la próxima noche.

Mañana, Massa y Ali cumplirán dos años. Sus familias no tienen globos, ni tartas, ni regalos, ni fiestas con amigos. Solo tienen un deseo: que algún día puedan regalarles un mundo diferente, donde los niños de Gaza crezcan sin miedo y aprendan, por fin, lo que significa vivir en paz.

