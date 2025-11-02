Ignacio Escolar habla de la semana "pavorosa" de Mazón: "Tú no puedes ir a un funeral donde creen que eres responsable del homicidio"

El periodista ha apuntado que el president valenciano "nunca debería haber ido" al funeral de Estado de las víctimas de la DANA porque es "de primero de educación".

Carlos Mazón ha pasado de hablar de una posible candidatura a la reelección a estar al borde de la dimisión en apenas unas semanas. Sobre todo después de esta última que Ignacio Escolar, en El Objetivo, ha calificado de "pavorosa".

"Esta semana ha sido pavorosa para Mazón. No solamente por el funeral al que nunca debería haber ido, porque es de primero de educación que no te puedes presentar en un funeral donde la gente que está allí considera que eres el responsable del homicidio", ha señalado.

Por otro lado, el periodista ha justificado este cambio de rumbo del todavía mandatario valenciano a raíz de las informaciones que se han conocido últimamente: "Hemos tenido mucha información contando qué pasó en las horas perdidas de El Ventorro al CECOPI. Hasta ahora nos habían contado que desde El Ventorro cuando salió, que la hora de salida fue cambiando con distintas versiones, de ahí había ido directamente al Palau y de allí al CECOPI".

"Ahora sabemos que al Palau llegó a las 20:00, es decir, que hay una hora perdida. Y sabemos que llegó cambiado de ropa", ha concluido Escolar.

