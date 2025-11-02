Ahora

Debate en El Objetivo

Ignacio Escolar habla de la semana "pavorosa" de Mazón: "Tú no puedes ir a un funeral donde creen que eres responsable del homicidio"

El periodista ha apuntado que el president valenciano "nunca debería haber ido" al funeral de Estado de las víctimas de la DANA porque es "de primero de educación".

Ignacio Escolar habla de la semana "pavorosa" de Mazón: "Tú no puedes ir a un funeral donde creen que eres responsable del homicidio"

Carlos Mazón ha pasado de hablar de una posible candidatura a la reelección a estar al borde de la dimisión en apenas unas semanas. Sobre todo después de esta última que Ignacio Escolar, en El Objetivo, ha calificado de "pavorosa".

"Esta semana ha sido pavorosa para Mazón. No solamente por el funeral al que nunca debería haber ido, porque es de primero de educación que no te puedes presentar en un funeral donde la gente que está allí considera que eres el responsable del homicidio", ha señalado.

Por otro lado, el periodista ha justificado este cambio de rumbo del todavía mandatario valenciano a raíz de las informaciones que se han conocido últimamente: "Hemos tenido mucha información contando qué pasó en las horas perdidas de El Ventorro al CECOPI. Hasta ahora nos habían contado que desde El Ventorro cuando salió, que la hora de salida fue cambiando con distintas versiones, de ahí había ido directamente al Palau y de allí al CECOPI".

"Ahora sabemos que al Palau llegó a las 20:00, es decir, que hay una hora perdida. Y sabemos que llegó cambiado de ropa", ha concluido Escolar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Carlos Mazón anunciará este lunes el resultado de su reflexión tras hablar con Feijóo
  2. Las víctimas de la DANA, más cerca de cerrar una herida: se concentran frente al Palau al grito de 'Mazón dimisión'
  3. Las claves del histórico juicio contra el fiscal general del Estado: más de 200 periodistas acreditados y sin retransmisión en directo
  4. Turquía acoge una reunión clave para la Franja de Gaza ante el temor a un fracaso del alto el fuego
  5. El desgarrador testimonio de Anabel, afectada por los cribados: "Me han robado una teta; estoy muerta en vida"
  6. 'El Niño Juan' sí era el secuestrado de Carabanchel: el conocido alunicero ya ha sido liberado