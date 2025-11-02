Muñoz, portavoz del PSPV, pide elecciones ante la "podredumbre" de Mazón: "Esto solo sana con la higiene de las urnas"

El portavoz de los socialistas ha apuntado a una "lucha de poder" entre Génova y el PPCV y señala que "han hecho un cálculo electoral". "Están sobre la mesa los cuerpos de 229 personas que buscan reparación", ha expuesto.

José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts, ha hablado en El Objetivo de Ana Pastor sobre la Generalitat Valenciana y, en contrato, sobre la figura de Carlos Mazón. El president, después de reunirse con Alberto Núñez Feijóo, va a realizar una comparecencia este 3 de noviembre según fuentes del PP en la que podría anunciar su dimisión.

"Lo que pasa en la Comunitat Valenciana con el PP no es novedoso. Estamos acostumbrados, y este es un espectáculo bochornoso. Están sobre la mesa los cuerpos de 229 valencianos y valencianas que buscan reparación y Mazón se ha atrincherado de una forma infame", ha expresado.

Y ha apuntado a una "lucha de poder" entre el PPCV y Génova: "Todos han hecho un cálculo electoral. Es lo que les ha preocupado. Y no solo ha sido Feijóo, hace un mes se fueron a Murcia y le aplaudió todo el PP con él lanzando besos al público".

"Lo del 29 de octubre de este año es un acto de violencia institucional contra las víctimas. Fueron 160 altos cargos con muchos de los que ahora se postulan para suceder a Mazón en primera fila aplaudiendo", ha recordado.

Para él y para el PSPV tan solo una opción posible: "Esto solo se arregla con elecciones. Pedimos una convocatoria electoral y no porque nos pueda ir bien, pero la podredumbre de Mazón solo se puede se puede sanar con la higiene de las urnas".

"El PSOE es partidario de que lo que toca es una convocatoria electoral. Se trata de abrir un tiempo nuevo. La Comunitat Valenciana está paralizada y la prueba es hoy y el último año. No se está hablando de reconstrucción", ha concluido.

