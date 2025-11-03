Ana Pastor desvela que ni dentro del gabinete de Mazón le han preguntado qué hizo la tarde de la DANA

"En laSexta le preguntamos en directo al general Gan Pampols, que está dentro del gobierno, por lo menos hasta el miércoles si le ha preguntado alguna dónde estuvo esa tarde, y no se lo ha preguntado", ha destacado Pastor.

Lucía Méndez, redactora jefe de 'El Mundo', ha expresado en El Objetivo que "lo que le han aguantado a Mazón, tanto el Partido Popular de Valencia como el Partido Popular Nacional, no se lo deberían haber aguantado". "Este es un señor que en un año no ha dicho ni a su partido, ni a su gobierno autonómico, ni a sus colaboradores qué es lo que pasó en esas cuatro horas. No se lo ha dicho a nadie", ha criticado.

"¿Os imagináis que en esta mesa estamos sometidos a un desastre como ese con un compañero tuyo y no le preguntamos?", se ha preguntado Pastor, a lo que ha apostillado que no es que Mazón no le haya dicho a nadie qué hizo durante esas horas de la DANA, "sino que no se lo han preguntado, lo que es peor".

