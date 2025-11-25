Wyoming, tajante: "En caso de que os intenten vender ultraderecha, no os fieis y optad siempre por la alternativa: la democracia"

"Por muy variados que sean los sabores de los yogures, todos están compuestos de leche y fermentos lácteos. Y por muchos colores y sabores que le pongan a la ultraderecha, toda se elabora a partir de la misma materia prima: el odio", señala el presentador.

El Gran Wyoming analiza en su monólogo el auge de la extrema derecha en España. "En los últimos tiempos se nos intenta vender a la ultraderecha como el producto de moda, pero ya no es la ultraderecha de antaño con el brazo en alto", comenta el presentador.

Según señala Wyoming, ahora la ultraderecha son como los yogures, pues, hay de "todo tipo de sabores". "Moderada, populista, social y ahora se ha unido la ultraderecha independentista representada por Alianza Catalana", señala.

Según el CIS catalán, el partido dirigido por Silvia Orriols podría convertirse en la tercera fuerza de intención de voto en Cataluña. De esta forma igualarían a Junts que "por más ultras que se pongan no logran ofrecer el sabor original", ironiza Wyoming.

"Por muy variados que sean los sabores de los yogures, todos están compuestos de leche y fermentos lácteos. Y por muchos colores y sabores que le pongan a la ultraderecha, toda se elabora a partir de la misma materia prima: el odio", opina el presentador de El Intermedio,

Asimismo, señala que hablar de las distintas ultraderechas que existen en la actualidad "solo es hacer un batiburrillo para hacer más digeribles unas ideas que ya llevaron al mundo al desastre".

Por otro lado, pone en foco en Junts y en el PP y como ambos partidos intentan "parecerse a la ultraderecha para frenar su ascenso". Algo que Wyoming considera que no les llevara a nada porque "el que quiere odio prefiere el sabor original a la versión frutas del bosque".

"Así que si me permitís un consejo... en caso de que os intenten vender ultraderecha, no os fieis y optad siempre por la alternativa: la democracia", pide el presentador a la audiencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí