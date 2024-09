El president de la Generalitat, Salvador Illa, estalló el jueves en el Parlament contra la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, por su discurso xenófobo y aseguró que "no es nadie para dar lecciones de quién es catalán y de quién no lo es".

La independentista de extrema derecha acusó a Illa de querer desnacionalizar Catalunya. Y, este, respondió tajante: "Para que le quede claro. Como president de la Generalitat, para mi gobierno, quien venga a mejorar Cataluña es catalán. Y tiene derechos y deberes como todos nosotros".

El socialista insistió en varias ocasiones en que las personas que van a Cataluña son "tan catalán como usted o como yo" y tienen "los mismos derechos y deberes que usted y yo".

Illa también echó en cara a Orriols que le diera lecciones sobre trabajar. "Usted, a mí, me gana en discursos de odio, me gana en disolver la convivencia en Cataluña. Pero no me gana ni me da ninguna lección en trabajo ni en trabajar. Se lo digo: trabajo más que usted. Soy más trabajador que usted. No le admito ninguna lección en esto", aseguró.

Así, el president comentó que, a pesar de no estar acostumbrado a dar lecciones, le iba a dar una a la ultra: "aprenda educación y aprenda a respetar las instituciones, que son de todos los catalanes. De todos, no solo de usted".

Pero Illa no solo se quedó ahí y quiso hacer hincapié en que el president de Cataluña es él y que, por tanto, la estaría vigilando como alcaldesa de Ripoll. "Yo también gobierno para los ciudadanos de Ripoll y estaré especialmente atento a que los ciudadanos de Ripoll que no comparten su discurso de odio encuentren en el Govern de la Generalitat políticas efectivas. Y estaré vigilante como president de Cataluña a lo que haga usted como alcaldesa de Ripoll. Y usted, como todo el mundo, cumplirá con la legalidad, le guste o no", comentó el socialista.

Durante la intervención de Orriols en el Parlament, lanzó un ataque islamófobo contra la diputada de ERC Najat Driouech, a quien criticó por llevar hiyab en el Parlament. "Denuncian la discriminación de la mujer y permiten la entrada a una mujer que hace ostentación de la misoginia musulmana", dijo Orriols en alusión a la diputada de ERC.

Tras este ataque, Illa salió en defensa y aseguró que, la "diputada Najat, que no es de mi partido político, no le da diez vueltas, no le da cien vueltas, le da mil vueltas".