Wyoming afirma que en Madrid hay tradiciones más arraigadas que el alumbrado navideño: "Cargarse lo público"

"A este paso, las universidades van también a celebrar su alumbrado, es decir, llegar a la universidad y que se encienda la luz", lamenta El Gran Wyoming de la situación de las Universidad Complutense.

La universidad pública de Madrid está al límite después de que hasta seis universidades de la Comunidad de Madrid hayan convocado dos jornadas de huelga general por la situación de asfixia económica que sufren. Los rectores denuncian que el presupuesto destinado a sus centros no llega ni al 0,5% del PIB de la región cuando, por ley, debería de ser del 1%.

Esto produce una "enorme dificultad de retener a los profesores más brillantes, una caída en picado de la investigación y el deterioro de sus centros de enseñanza, que les lleva a tener que suspender clases por rotura de tuberías o falta de iluminación", explica Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio.

Por su parte, El Gran Wyoming critica duramente esta situación: "Este fin de semana ha tenido lugar el tradicional alumbrado navideño de Madrid, sin embargo, creo que hay tradiciones más arraigadas en la capital, como cargarse lo público". Y es que el presentador de El Intermedio destaca que "pasa con la sanidad y también con la educación": "A este paso las universidades van también a celebrar su alumbrado, es decir, llegar a la universidad y que se encienda la luz".

Además, Sandra Sabatés recuerda que "Madrid, la región más rica de España, es la que menos dinero invierte por estudiante en la enseñanza pública universitaria": "La situación es tal que la Universidad Complutense ha tenido que solicitar un préstamos de 35 millones de euros a la propia Comunidad de Madrid para poder pagar las nóminas y proveedores hasta finales de año".

Un préstamo, que, como explica la periodista, "conlleva unos intereses de casi 4 millones y medio de euros y que, como denuncia la Universidad, agravarán más esta situación".

