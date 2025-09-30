Wyoming sentencia las propuestas de inmigración del PP: "Es un nivel de esfuerzo tan mínimo que lo firmaría Abascal"

Wyoming y Sandra Sabatés analizan este vídeo las propuestas más polémicas del plan sobre inmigración presentado por el PP, algunas de ellas según el presentador capaces de competir con Vox "al menos en lo de no currárselas".

Este fin de semana el Partido Popular presentaba en Murcia su plan para la inmigración con el que pretende marcar terreno propio ante Vox y PSOE con propuestas como un visado por puntos.

Alberto Núñez Feijóo aseguraba en su discurso que "cada migrante es una persona humana", una afirmación que para Wyoming no es ni la respuesta de Vox, ni la de Podemos, sino "la de Pablito de la clase de 2ºB".

Respecto a las medidas que propone el PP se encuentra que aquellos migrantes que cometan delitos graves pierdan el derecho a residencia o que solo puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital si acreditan la búsqueda activa de empleo, algo que ya ocurre.

En este sentido Wyoming afirma que "al final sí que va a ser cierto que Feijóo quiere competir con Vox, al menos en lo de no currarse propuestas", pues considera que "es un nivel de esfuerzo tan mínimo que lo firmaría Abascal".

Sobre el visado por puntos, el presentador de El Intermedio ironiza con que suena a que "en el primer año en España te ponen una L de español novel" y recomienda a los extranjeros "irse a Cuenca, que allí se saca más fácil".

