Feijóo lleva a Murcia su extrema política migratoria en un encuentro con los barones del PP

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha adoptado un discurso más alineado con Vox en materia migratoria, proponiendo medidas como la expulsión de migrantes que delincan y el refuerzo del control fronterizo. Durante una reunión en Murcia con los presidentes autonómicos del PP, se abordaron temas como la financiación autonómica y la igualdad, pero con un enfoque especial en la inmigración. Feijóo critica la política migratoria del Gobierno y sugiere retirar el ingreso mínimo vital a migrantes. Además, el PP debate prohibir el burka y el 'niqab', mientras planea un Código Penal más estricto y nuevas vías de deportación.

Alberto Núñez Feijóo sigue empecinado en hacer cambios en las políticas migratorias. El líder del Partido Popular (PP) ha dado un giro de 360 grados en su discurso, con el que se acerca más a Vox, abogando por medidas como la expulsión de todos los migrantes que delincan, incluidos los regulares, el refuerzo del control de fronteras o la entrada de solo migrantes "culturalmente próximos". Unas medidas más propias del partido de Santiago Abascal que este sábado ha llevado hasta Murcia para compartir con los presidentes autonómicos.

En la reunión, donde estarán presentes los 14 gobiernos autonómicos liderados por los 'populares', también se tratarán otros temas como la financiación autonómica, la igualdad, la vivienda o las políticas agrarias. Todo ello con el objetivo de poner sobre la mesa una "agenda común" y ver las acciones a realizar de cara al final de la legislatura de Pedro Sánchez. Eso sí, con el foco centrado en la inmigración para lo que incluso se ha creado un equipo capitaneado por la eurodiputada Alma Ezcurra y con el fichaje de Rafa Huesca, que estuvo en Vox.

Feijóo ya avisaba hace unos días de que la política migratoria del Gobierno ha fracasado y de que "se acabó el estado de bienestar". Para el 'popular', otra de las medidas a llevar a cabo sería retirar el ingreso mínimo vital a los migrantes. Además, ha abierto el debate sobre la prohibición del burka y el 'niqab', en línea con casi una decena de países europeos.

Un Código Penal más férreo

"Tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para quién entra", sentenciaba este jueves desde un acto en Formentera. El PP quiere convertir la migración en su caballo de batalla. De ahí que haya endurecido su discurso, algo que se reflejará en un documento que verá la luz en los próximos días con un Código Penal más férreo y nuevas vías para deportar individualmente a los inmigrantes que no cumplan las leyes españolas.

Así, la jornada maratoniana de trabajo que, según ha podido saber laSexta, se celebra en un recinto a las afueras de la capital, concluirá este domingo con un acto a las 11.00 horas. No es nada nuevo. El PP suele realizar este tipo de encierros cada seis meses en los que, además, no se permite a los barones tener el teléfono móvil. Algo también habitual. Además, todos los barones llegaron a la capital este viernes salvo Isabel Díaz Ayuso, que ha llegado a las 13.00 horas de este sábado. Lo que sí es más llamativo es la localización de la reunión, ya que la Región de Murcia es el principal bastión de Vox.

