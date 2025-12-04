La réplica de Wyoming a Ayuso sobre la privatización de la Sanidad en Madrid: "Esta gente no es que se lleve un trozo del pastel, es que se comen hasta las velas"

Las palabras del CEO de Ribera Salud, la empresa privada que se ocupa de la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz, han provocado un gran revuelo. En unos audios, Pablo Gallart Gaspart pedía a sus empleados que rechazaran pacientes para que la empresa ganara más dinero.

Las palabras del CEO de Ribera Salud, la empresa privada que se ocupa de la gestión del hospital público de Torrejón de Ardoz, han provocado un gran revuelo. En unos audios, Pablo Gallart Gaspart pedía a sus empleados que rechazaran pacientes para que la empresa ganara más dinero.

En dichos audios, grabados en una reunión privada del Grupo Ribera, encargado de la gestión de dicho centro, y publicados por 'El País', Gallart instaba a su equipo a "desandar el camino" que había seguido el centro y por el cual habían hecho "un esfuerzo para bajar la lista de espera", ya que "la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa". Es decir, priorizar el negocio que supone ese hospital público antes que los pacientes.

Ante esto, Wyoming ha querido explicarlo: "Cuantos más pacientes, perdón, cuantos más clientes haya en la lista de espera, más dinero habrá en nuestra cartera".

Además, en un momento ha querido saber qué ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre todo lo que está ocurriendo. De momento, sin embargo, Ayuso no ha dado declaraciones, aunque la Comunidad ha convocado esta tarde de urgencia a la empresa gestora del hospital de Torrejón y se ha comprometido a tomar medidas.

Una actitud que contrasta, sin embargo, con la de esta mañana, cuando el portavoz madrileño señalaba que desconocía esos audios y les restaba importancia. "Insisto en que la consejería de Sanidad está permanentemente encima de todos los centros hospitalarios para que la atención sea excelente".

"Vaya, pues si en la Comunidad de Madrid la sanidad es excelente y de calidad, ¿en qué comunidad está Torrejón de Ardoz? ¿En la del anillo?", ha contestado tras escuchar estas palabras. Y ha añadido: "Pues tendría sentido porque está claro que cuando Ribera Salud ve pacientes piensa: 'Mi tesoro'".

Tras esto, han recordado las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha señalado directamente a la presidenta autonómica: "Ayuso es cómplice de un modelo que está alimentando tanto al grupo Ribera como al Grupo Quirón".

"¿Cómo que Ayuso está alimentado a Quirón y a Ribera? Pues no estoy de acuerdo en esto con la ministra, yo más bien diría que los está cebando. Porque esta gente no es que se lleve un trozo del pastel, es que se comen hasta las velas", ha replicado sobre la privatización de la Sanidad en Madrid.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.