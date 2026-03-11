Carlos Cuerpo descarta anunciar medidas esta semana y llama a la "tranquilidad": "La vuelta a los precios del crudo podría darse en los próximos dos o tres meses"

Entre líneas El ministro de Economía recuerda que "España está por encima de los 90 días de reserva" de crudo, por lo que "en el peor de los escenarios, tenemos capacidad de sobrevivir ese tiempo".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha llamado este miércoles a la "tranquilidad" ante los efectos económicos que pueda traer la guerra en Irán y ha asegurado que "España está preparada más que nunca para este tipo de shock", aunque ha descartado anunciar medidas esta semana.

Cuerpo ha expresado en una entrevista en El Objetivo que "estamos lejos de llegar una situación como la de Ucrania" y que "los precios aún no están como en el inicio de esa guerra". En este sentido, el ministro ha explicado que el Gobierno está analizando las políticas que implementar para frenar el impacto que pueda traer el conflicto y ha planteado que la "principal variable" con la que trabaja es "la duración del conflicto".

Aunque ha evitado "especular", ha indicado que "los mercados prevén que el escenario sea temporal y acotado". Es decir, que "el escenario central es uno en el cual una vuelta progresiva a los precios del crudo normal pueda darse en los próximos dos o tres meses".

No obstante, también ha recordado que "España está por encima de los 90 días de reserva" de crudo, por lo que "en el peor de los escenarios, que podría ser de corte total de suministro, tenemos capacidad de sobrevivir ese tiempo".

Cuerpo ha reconocido el aumento del precio de la gasolina y el diésel, subrayando que actualmente "llenar dos veces al mes el depósito en diésel podría ser entre 25 y 30 euros más de gasto". Por eso, ha afirmado que "estamos terminando de acotar el plan" para abordar "estos impactos".

Próximas medidas

Sin embargo, ha descartado la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario esta semana en el que anunciar medidas concretas y ha argumentado que "el conflicto empezó hace 12 días".

"Tendremos una valoración en los próximos días. Estamos terminando de cerrar el paquete completo de medidas que llevará un apartado específico de escudo social, protección de rentas, con una afectación especial para profesionales, además de medidas estructurales con los sectores", ha incidido, sin dar más detalles de las iniciativas concretas que el Gobierno espera poner en marcha.

Sobre las críticas por si el Ejecutivo llega tarde con la estrategia, el ministro ha destacado que "el plazo que nos estamos dando no solo es más rápido que en el caso de Ucrania, sino que nos permite que estas medidas vayan a tener el máximo efecto posible con el máximo rigor y responsabilidad".

Tensión con EEUU

En lo que respecta a las críticas de Donald Trump a España, que han vuelto a repetirse este mismo miércoles, el ministro ha reafirmado que "España está cumpliendo con sus compromisos en el marco de la OTAN, siendo un aliado confiable y cumpliendo con el gasto y la cobertura que le corresponde". Asimismo, ha destacado que adelantó el incremento del gesto en defensa al 2% del PIB a 2025.

Asimismo, ha vuelto a lanzar un "mensaje de tranquilidad" porque, en el ámbito comercial, "España opera dentro del bloque europeo, que es el que negocia los acuerdos con EEUU". De esta manera, ha negado estar preocupado y ha añadido que "tenemos unidad por la parte europea con la protección de los intereses de la Unión".

Eso sí, ha incidido en la necesidad de centrarse en el acuerdo de agosto de 2025 para dar estabilidad a las empresas españolas en sus operaciones en el extranjero.

