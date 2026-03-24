'María Jesús Montero' prefiere reconocer que "Sánchez no es el hombre más guapo" antes que dar la razón a 'Juanma Moreno'

Cristina Gallego y Raúl Pérez se han convertido en la candidata socialista y el candidato popular a presidir la Junta de Andalucía para celebrar, en El Intermedio, el primer debate electoral de las elecciones de Andalucía.

El Intermedio ha 'organizado' el primer debate electoral de las elecciones andaluzas entre 'Juanma Moreno Bonilla' y 'María Jesús Montero'. El encuentro, además, esta moderado por el Gran Wyoming. "Apúntese este día en el calendario, 17 de mayo, una fecha idónea para votar, para irnos al verano con tranquilidad, con los deberes hechos, y no tener que ponernos a currar con todo el calor", señala el 'candidato popular', "si es por mi votábamos mañana".

"Buenas noches andaluzas, andaluces", replica 'Montero'. "Buenas noches, presidente", añade, aunque aclara que no se refiere a Moreno Bonilla sino a Pedro Sánchez. "Yo sé que me está viendo, así que esto va por ti, presidente", añade.

Wyoming pregunta a ambos 'candidatos' cuáles son sus medidas para los andaluces. "Gobernar para todos, para los andaluces, para los jóvenes, los mayores, los costaleros, los nazarenos, los siesos que no creen en nada...", responde 'Moreno', "incluso para usted, Wyoming".

"Pero yo no soy andaluz y, además, vivo en Madrid", responde el moderador. "Bueno, cuando usted venga a Andalucía pregunte por mí, que no le va a faltar de nada. Por ejemplo, tiene usted cara de gustarle el pescaíto frito", responde el actual 'presidente de la Junta de Andalucía'.

"Y a usted también la invitaría a pescaíto frito, señora Montero", añade 'Moreno Bonilla', "porque somos rivales políticos, pero, ante todo, andaluces". "Bueno, algunos más de pura raza que otro", señala la 'candidata socialista', "usted, con el salero que tiene, podría perfectamente ser de Zamora".

"Yo voy a gobernar para todos esos que dice el señor Moreno y para más aún", indica 'Montero', "para la Andalucía dividida, para la izquierda, para la derecha, para Andy y para Lucas". "¿Sabes por qué?", añade, "porque hay un claro repunte del socialismo".

Wyoming señala que, por el momento, las encuestas dan la victoria al Partido Popular. "¿Quién le ha dado esos datos?", pregunta el moderador. "Mire, está usted casi tan bien informado como el mismo Tezanos", responde la 'socialista, "no solo es que no solo es que lo diga Tezanos, es que yo lo veo".

"No es por llevarle la contraria señora Montero", responde 'Moreno Bonilla', "que a mí no me gusta confrontar sino construir, pero a mí me gustaría decir que está claro que va a ganar la estabilidad, la calma, el chalequito". "Somos nosotros o el lío", añade.

"Para lío el de los cribados", replica 'Montero', "que tiene usted la sanidad que parece la Feria de abril al terminar, todo hecho una porquería". "Lo que no ha pasado ningún cribado son sus presupuestos", responde el 'presidente de la Junta de Andalucía'.

"Disculpen que haga mi labor de moderador, que haya paz aquí", corta Wyoming, "esto es el debate antes del debate, si lo discuten todo ahora que van a hacer en los siguientes, ¿darse la razón?". "Eso nunca, antes soy capaz de reconocer que Pedro Sánchez no es el hombre más guapo sobre la faz de la tierra", responde 'Montero'.

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