Wyoming responde a Felipe González tras pedir que se desclasifiquen todos los documentos del 23F: "Le podría dar una de cal y otra de arena"

"Con estas declaraciones Felipe González entra directamente en el pódium de los Juancarlistas, desbanca a Rafa Nadal y competirá por el oro con Jaime Peñafiel", destaca El Gran Wyoming en este vídeo de El Intermedio.

La desclasificación de los documentos del 23F ha acaparado la actualidad y también se ha colado en las Cortes. Felipe González, que ha acompañado a Felipe VI a la presentación del libro 'El rey', ha reivindicado el papel e Juan Carlos I durante el 23F: "Fue absolutamente decisiva y determinante".

Tras escucharle, El Gran Wyoming tiene claro que "con estas declaraciones Felipe González entra directamente en el pódium de los Juancarlistas": "Desbanca a Rafa Nadal y competirá por el oro con Jaime Peñafiel".

Por otro lado, Sandra Sabatés destaca que "González también ha aprovechado el acto para criticar lo que considera una desclasificación arbitraria de los archivos del 23F y ha pedido avanzar hacia una nueva ley de secretos oficiales, una petición que estos días están haciendo muchos otros partidos, especialmente, los socios del Gobierno".

"¿Felipe González quiere que se desclasifique todo?", pregunta alucinado El Gran Wyoming, que manda un mensaje al expresidente del Gobierno: "A ver, señor González, no sé cómo decir esto, pero ¿está seguro?". Y es que el presentador del Gobierno destaca que "la desclasificación podría dar a Felipe González una de cal y otra de arena".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.