Pedro Mansilla ironiza sobre la cazadora fetiche de Pedro Sánchez: "No sabremos la marca hasta que se desclasifiquen los papeles"

El experto en moda Pedro Mansilla habla sobre la cazadora, esa prenda tan presente en los políticos socialistas y a la que tampoco renuncian líderes de la derecha como Alberto Núñez Feijóo o José María Aznar.

Hoy Pedro Mansilla habla en El Intermedio sobre la cazadora, una prenda "importantísima" y "fundamental en la cultura contemporánea" que se asocia con juventud, libertad y una cierta transgresión. Sus orígenes, explica, se remontan al look de los pilotos de cazas de la Fuerza Aérea inglesa y norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, que marcó tendencia en la época.

Sería una película de Marlon Brando la que cambiaría la tendencia, para asociarla el joven "maleducado, un poco grosero o un poco peleón".

Pedro Sánchez y su outfit fetiche

También hay políticos con cazadoras 'fetiche' como Pedro Sánchez, que ha repetido outfit durante la campaña electoral en Aragón y también en su mitin de Ponferrada. A Mansilla le gusta este look, tanto que asegura que en Moncloa no le cogen el teléfono para "saber de qué marca es la puñetera cazadora".

"Él se siente muy guapetón con esa cazadora", afirma Pedro, que cree que podría ser de Louis Vuitton "si nos sorprende con 4700 pavos que en ese caso valdría". En este sentido, recuerda cuando el presidente lució unas gafas de Christian Dior y apunta que la prenda podría ser también de Massimo Dutti o Pedro del Hierro, aunque "no lo sabremos hasta que no se descalifiquen los papeles".

La "perversión de la elegancia" de Felipe González

Mansilla recuerda que la cazadora es "una imagen histórica" del socialismo desde los tiempos de Felipe González y Alfonso Guerra, "que inicialmente venían como jóvenes revolucionarios que solo se vestían de pana y odiaban todo lo que significaba una corbata".

En sus orígenes, apunta el experto en moda, la cazadora llevada con camisa y con jersey podía tener una cierta "asociación con un joven estudiante reivindicativo, bien para un mitin del PSOE de aquella época". Luego se produciría la "perversión de la elegancia" que fue aparecer con camisa, corbata, jersey y encima una cazadora, "probablemente uno de los tres grandes pecados capitales de aquel Felipe González".

Un look que Pedro le perdona a González porque aunque puede parecer la típica "horterada de la izquierda cuando llega al poder", estaba copiado de la derecha y la gente de dinero fácil por el ladrillo que "se quita la chaqueta para ponerse la cazadora sin necesidad de quitarse la corbata".

La chupa de cuero de Trinidad Jiménez

Mansilla también recuerda la mítica cazadora de cuero de Trinidad Jiménez, que afirma que le gustó mucho en su momento porque "rompía con la imagen más tradicional de la izquierda que representaba el PSOE". "Aquí aparecía una mujer emancipada, una mujer incluso con un toque sexy muy evidente y cundieron todas las alarmas", indica el experto, que recuerda que la retiraron del cartel porque "les parecía que era demasiado moderna".

Pedro cree que "se equivocaron" con esto y defiende que si se hubiera mantenido esa imagen, Trinidad Jiménez habría ganado esa alcaldía que le quitaron por los pelos".

Feijóo y Aznar: la derecha de cazadora

También en la derecha Feijóo ha lucido recientemente chupa de cuero, según Pedro porque "sueña por la noche con ser Marlon Brando, pero se quedó en el intento". En el caso de Aznar, señala que en sus inicios tenía "una imagen de funcionario de Hacienda", que de cara a las elecciones relajó con una cazadora que relajaba ese "tono tan formal" para "coquetear con una cierta liberalidad de las formas".

