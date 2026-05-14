Una mujer de barrio rico confiesa que le deprimen los desayunos de hotel malos: "Me espanta cuando tienen un chóped espantoso..."

Thais Villas ha visitado un barrio rico y un barrio obrero para saber si las personas que viven en ellos desayunan fuera de casa y cuánto gastan en estos desayunos.

Thais Villas ha visitado un barrio rico y un barrio obrero para conocer sus hábitos alrededor del desayuno. La reportera quiere saber si sus habitantes suelen desayunar fuera de casa o, en cambio, prefieren disfrutar de la primera comida del día en su hogar.

Thais pregunta a una señora de barrio rico con qué frecuencia desayuna fuera de casa. "Casi cada día", explica, "pero primero fuera de casa". "¿Desayunas dos veces?", pregunta la reportera. "Dos veces o tres", explica. Esto le supone un coste de, quizá, 50 o 60 euros semanales. "Ve sumando", explica, "un bocadillo de jamón ibérico y un café con leche son 13 o 14 euros...".

Una señora de barrio obrero, por su parte, desayuna muy de vez en cuando fuera de casa. "Mi desayuno es en casa, no soy de esas personas que desayuna fuera", responde. Pero, cuando desayuna con sus amigas, suele desayunar una tostada con tomate y aceite y café con leche. "A lo mejor ya vale cuatro y algo", explica.

Una señora de barrio rico cuenta que le encanta desayunar en los hoteles cuando viaja. "Me tomo todo lo que hay", confiesa, "me voy directamente al bufé y pico de todo". "Me espanta cuando tienen un chóped espantoso y no tienes nada, el café no te gusta... me deprimo muchísimo".

La mujer indica que esos desayunos pueden costar unos 30 o 40 euros. "Si tienes embutido bueno, jamón ibérico... pueden ser hasta 40", añade. Villas pregunta, entonces, si le gusta desayunar con champán. "Es que no me gusta, me sienta mal", responde, "me encanta, pero no puedo tomarlo".

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