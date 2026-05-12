Pilar Velasco, sobre la muerte de los guardias civiles: "María Jesús Montero debería haber hablado de ‘muertes en acto de servicio’ y no de accidente laboral"

En Al Rojo Vivo, la periodista ha denunciado la falta de medios frente al narcotráfico, ha reclamado reconocer la peligrosidad de los agentes y ha señalado que la ausencia de Fernando Grande-Marlaska fue "un error de cálculo".

En Al Rojo Vivo, la periodista Pilar Velasco ha analizado la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva tras la colisión entre dos embarcaciones del cuerpo durante una persecución a una narcolancha, y ha criticado con dureza las palabras empleadas por la vicepresidenta María Jesús Montero, quien calificó lo ocurrido como un "accidente laboral".

Velasco ha sido contundente: "María Jesús Montero tendría que haber hablado de muertes en acto de servicio, como mínimo. No de accidente laboral, porque no se corresponde ni de lejos con lo que ha ocurrido".

La periodista ha querido contextualizar además la gravedad de este tipo de operativos y la situación a la que se enfrentan los agentes en el sur de España: "La gente muere porque existe una desproporción evidente entre las embarcaciones que utiliza la Guardia Civil y las narcolanchas, cada vez más potentes y sofisticadas, que emplean los narcotraficantes. Y no hablamos de accidentes fortuitos: en muchas de estas persecuciones hay maniobras deliberadas para llevárselos por delante".

Velasco ha subrayado que el Gobierno conoce perfectamente esta realidad: "María Jesús Montero lo sabe, igual que lo sabe todo el Ejecutivo, porque esto no empezó ayer. Lleva ocurriendo mucho tiempo, aunque ahora el problema haya crecido de forma evidente".

Apoyándose en los datos oficiales del Ministerio del Interior, la periodista ha reconocido el incremento de medios y efectivos en los últimos años, aunque ha advertido de que sigue siendo insuficiente: "Interior tiene razón cuando habla del aumento de inversión, de efectivos y de presupuesto respecto a etapas anteriores. Es cierto. Pero cuando sigue sin ser suficiente, ya no sirve escudarse en la comparación con otras legislaturas. Los agentes siguen reclamando algo tan básico como el reconocimiento de la peligrosidad de su trabajo, y sinceramente, no sé qué más hace falta para reconocer una evidencia que ve todo el mundo".

Por último, también ha cuestionado la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un momento especialmente sensible para el cuerpo: "Marlaska se equivocó al no estar allí. Conoce perfectamente la sensibilidad de un cuerpo militarizado, que además no puede expresar su malestar como otros colectivos. Tenía que haber estado, aunque le abuchearan. Ese es el precio de estar en política. Aunque nos consta que se preocupa y que ha invertido en el cuerpo, fue un error de cálculo no dar la cara en primera línea".

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