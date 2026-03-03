Wyoming, sobre la posible subida del petróleo: "A esos precios igual los líderes mundiales se cortan de echar gasolina al fuego"

Wyoming lamenta que Trump no haya escuchado a Alba Flores cantar en los Goya aquello de "nunca más a usar la violencia" y lamenta que solo se haya quedado con el "parachuru". Sandra Sabatés da la última hora sobre el ataque de EEUU e Israel a Irán.

La tensión internacional se agrava en Oriente Próximo tras varios días consecutivos de bombardeos cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, en una escalada bélica que amenaza con extenderse a toda la región y que ya tiene profundas consecuencias económicas y geopolíticas a nivel global.

En El Intermedio, Sandra Sabatés informa de que los ataques dejaron hasta anoche "cerca de 600 muertos en Irán" y ayer se intensificaron especialmente sobre Teherán, así como sobre otras 130 localidades del país. En estos días de ofensiva han sido bombardeados puntos considerados clave para el régimen iraní, destaca la periodista. Entre ellos, la instalación nuclear de Natanz, los ministerios de Inteligencia y Defensa, así como instalaciones militares próximas a la costa.

Sabatés también denuncia el ataque a la escuela primaria en Minab, que evidencia el impacto de la ofensiva más allá de los objetivos estrictamente militares.

"Parece que alguien no escuchó cantar a Alba Flores aquello de 'nunca más usar la violencia'. Se ve que Trump se quedó solo con el 'parachururu churu' e hizo su interpretación personal 'para chulo, te lanzo otro pirulo'", lamenta El Gran Wyoming.

El conflicto se desencadenó tras los ataques del sábado ordenados por Estados Unidos en coordinación con Israel, que, informa Sabatés, acabaron con la cúpula política y militar iraní, incluido el ayatolá Alí Jameneí. A partir de ese momento, el régimen islamista respondió con una contraofensiva que ha ampliado el radio del conflicto.

Irán ha bombardeado varias ciudades israelíes y ha atacado intereses de países aliados de Washington en la región, como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí y Baréin. En este último país, la inteligencia iraní habría golpeado una de las bases navales más importantes del mundo.

Uno de los focos más preocupantes se sitúa en Beirut y el sur del Líbano, donde la milicia Hezbolá se ha sumado a la guerra, desencadenando una serie de bombardeos cruzados con Israel que aumentan el riesgo de un conflicto regional a gran escala.

Wyoming califica la situación de "muy preocupante" y apunta a que las decisiones del presidente estadounidense han provocado un efecto dominó. Usando el simil de la mariposa que bate sus alas en Japón, nos pide que imaginemos que la mariposa es Trump: "En vez de una tormenta, puede provocar un infierno nuclear".

La onda expansiva de esta guerra ha alcanzado ya a Europa. Francia, Reino Unido y Alemania han mostrado su respaldo a Estados Unidos e Israel. Paralelamente, Irán ha atacado una base militar británica en Chipre en la que operaban tropas estadounidenses con autorización.

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó que Francia reforzará su arsenal nuclear ante la actual inestabilidad geopolítica y advirtió de que podría utilizarlo para proteger los intereses nacionales si fuese necesario, elevando aún más la tensión internacional.

Las consecuencias económicas no se han hecho esperar. Tras el bombardeo de tres buques en el estrecho de Ormuz, la Organización Marítima Internacional recomendó a las navieras evitar el tránsito por la zona, provocando un cierre virtual de este enclave estratégico para el comercio energético mundial.

El resultado inmediato ha sido una fuerte sacudida en los mercados: el precio del gas se ha disparado más de un 40% y el del petróleo cerca de un 10%.

Wyoming vuelve a tirar de ironía para comentar la situación: "A esos precios igual los líderes mundiales se cortan de seguir echando gasolina al fuego", concluye.

